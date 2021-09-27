Уже две недели разговоры только о погоде. Как сеют озимые в экстремальных условиях?

Новости Беларуси. Могилевская область делает ставку на озимые зерновые культуры. С каждым годом площади под них увеличиваются и в некоторых хозяйствах уже достигают 70 % от зернового клина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На такую вынужденную, но результативную меру аграриев толкает знойное лето. Опыт последних лет показал, что жара не дает возможности налиться яровому колосу в полном объеме, в то время как озимые культуры показали высокую урожайность. Теперь у хлеборобов работы осенью прибавилось, и она не останавливается даже в проливные дожди. Как работают могилевские аграрии, несмотря на капризы погоды, расскажет Юлия Мычка.

Последние две недели среди аграриев Могилевской области разговоры только о погоде. Затяжные дожди нарушили их планы и в самый разгар осенней посевной не пускали технику в поля. Но даже в дождливую погоду хлеборобы не сидели без дела – занимались вспашкой и вносили удобрения. И любую паузу в дождливом небе использовали по максимуму.

Юлия Мычка, корреспондент:

Для того чтобы любая культура дала хороший урожай, аграрии пользуются простым правилом: зерна нужно положить на твердое ложе под мягкое покрывало. Поэтому к севу озимых хлеборобы готовились еще в середине лета.

На этом поле хозяйства «АСБ-Агро Тетерино» сегодня сеют тритикале. Чтобы наверстать темпы и вложиться в агрономические сроки, работы ведутся круглосуточно. Гладкое поле без электропередач позволяют Александру Ермакову продуктивно работать в ночное время. Путь его агрокораблю освещают сразу 20 фар.

Александр Ермаков, механизатор сельхозпредприятия «АСБ-Агро Тетерино»:

Ночью сложнее, потому что надо смотреть, чтобы с маркера не сбиться, след не потерять. Надо смотреть за посевным агрегатом, забивает же, бывает. Тяжело, но справляемся, что делать. Надо работать, все-таки хлеб сеем. Круглянский район – один из тех, где площади под озимый сев нарастили с 50 до 75 %. Да, работы осенью стало больше, но и результат ждут весомый. Выручают современная техника и профессионалы, которые трудятся на ней.

Степан Полонников, председатель Круглянского райисполкома:

Хоть и осенью много работы, но весна, как даже в этом году, показала, что погода была дождливая, но потом увидели, что в июле 35-градусная началась жара и, соответственно, яровой клин засушило. И дала только озимая группа зерновых нам основную прибавку урожая, основной наш намолот, поэтому мы делаем ставку на озимые культуры.

В этом году в Круглянском районе впервые посеяли озимый ячмень. К агрономическому эксперименту подключились сразу пять хозяйств. В соседних районах он дает отменный урожай, созревает раньше других культур и позволяет пополнить запасы фуража.

Юрий Евсеев, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Круглянского райисполкома:

Другие районы уже в этом году сеяли, Кировский район, и получили неплохую урожайность, намного выше озимый ячмень дал урожайность, чем яровой. Он намного раньше созревает, уборка на две недели раньше, где-то на 10 дней. Это, во-первых, подспорье для животноводства, чтобы концентрированным кормом обеспечить. И урожайность – второй показатель: озимый ячмень дает высшую урожайность, чем яровой.

Сев озимых культур аграрии должны закончить за неделю – таково поручение Президента. В Могилевской области осенние посевные работы уже перешагнули середину плана. И для успешного окончания дела у аграриев есть все необходимое. Надежное плечо подставил город. Более 100 единиц техники, которые сейчас задействованы в посевной, оттуда.