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В Александровском сквере в Минске продолжаются концерты – публика в восторге

04 августа 2025 18:00
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Минск музыкальный. В столице продолжается серия концертов в Александровском сквере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Александровском сквере в Минске продолжаются концерты – публика в восторге-2

2 августа свое творчество презентовали артисты Национального академического театра имени Якуба Коласа из Витебска. Мастера сцены подготовили концерт, во время которого исполнили советские хиты.

В Александровском сквере в Минске продолжаются концерты – публика в восторге-4

Эди Омар Ривьерра, турист (Испания):
Это дает такие краски городу, музыкальный Минск! Все лето очень много спектаклей, особенно возле Купаловского, самые великолепные произведения. И, конечно, Витебский театр музыкальный очень известный. Думаю, публика очень рада. 

В Александровском сквере в Минске продолжаются концерты – публика в восторге-6

Константин Гончаров, художественный руководитель Национального академического театра имени Якуба Коласа:
Первый раз на улице в парке выступаем. Это интересный вызов. И, в принципе, когда мы уже сюда приехали, расставили декорации, актеры вышли на сцену. И, вы знаете, уже произошла магия. Зритель, который здесь был, слышал, как наши артисты распеваются, уже были первые аплодисменты. 

В Александровском сквере в Минске продолжаются концерты – публика в восторге-8

В следующую субботу, 9 августа, свое мастерство презентуют детские хореографические и вокальные коллективы. Цикл концертов завершится 30 августа выступлением солистов Белгосфилармонии.

# Концерт в Минске

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