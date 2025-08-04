В Александровском сквере в Минске продолжаются концерты – публика в восторге

Минск музыкальный. В столице продолжается серия концертов в Александровском сквере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 августа свое творчество презентовали артисты Национального академического театра имени Якуба Коласа из Витебска. Мастера сцены подготовили концерт, во время которого исполнили советские хиты.

Эди Омар Ривьерра, турист (Испания):

Это дает такие краски городу, музыкальный Минск! Все лето очень много спектаклей, особенно возле Купаловского, самые великолепные произведения. И, конечно, Витебский театр музыкальный очень известный. Думаю, публика очень рада.

Константин Гончаров, художественный руководитель Национального академического театра имени Якуба Коласа:

Первый раз на улице в парке выступаем. Это интересный вызов. И, в принципе, когда мы уже сюда приехали, расставили декорации, актеры вышли на сцену. И, вы знаете, уже произошла магия. Зритель, который здесь был, слышал, как наши артисты распеваются, уже были первые аплодисменты.