ФК «Неман» узнал потенциального оппонента в плей-офф квалификации Лиги конференций

Футболисты гродненского «Немана» узнали потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги конференций УЕФА, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Жеребьевка состоялась 4 августа в швейцарском Ньоне.

Напомним, из трех белорусских клубов свой еврокубковый путь продолжают только подопечные Игоря Ковалевича. Уже 5 августа команда сыграет первый поединок третьего отборочного раунда с фарерской командой «Клаксвик». Ответный матч состоится на следующей неделе в Венгрии. В случае успеха по сумме двух противостояний, наши парни за выход в основной этап будут соперничать с испанским «Райо Вальекано» из Мадрида.

Игровые дни 21 и 28 августа. Напомним, «Неман» на старте квалификации дважды был сильнее армянского «Урарту», а затем обыграл футболистов словацкого «Кошице».