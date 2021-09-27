Дзермант: нужно, возможно, даже нанести тактические ядерные удары. Представляете, мысль какая стратегическая на Западе?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Наша страна по Конституции не может быть агрессором. У нас это прописано в статье Конституции. Мы все годы суверенной Беларуси этому свято следовали. Алена Сырова, СТВ:

Есть ли какая-то связь раздувания этого миграционного кризиса в западных СМИ, демонизация Беларуси, с усилением активности блока НАТО?

Алексей Дзермант, политолог:

Я думаю, да, это информационное прикрытие, чтобы оправдать увеличение численности войск, военных расходов, вам нужно выдумать угрозу, и как можно страшнее, что обычно и происходит. Когда они рассказывают, что Беларусь и Россия собираются отрезать Сувалкский коридор к Калининградской области, у меня только такой вопрос: а почему в Польше появились 200 танков «Абрамс», которые являются наступательным оружием, и почему они нацелены именно на нашу территорию? Они пишут, иногда проговариваются в чисто гражданских документах аналитических. Я недавно читал, последние три года отслеживал, что пишет корпорация RAND, Jamestown Foundation. Там открыто пишут: чтобы предотвратить возможную агрессию России против Польши и Литвы, нужно, возможно, даже нанести тактические ядерные удары. Представляете, мысль какая стратегическая на Западе? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Давайте устроим еще одну Хиросиму. Алексей Дзермант:

Когда следишь за перипетиями их мыслей, там только одно – информационное прикрытие ради прикрытия своих агрессивных планов. Алена Сырова:

Они уже даже договорились до того, что помимо того, что мы организовываем поставки мигрантов, мы еще и накачиваем этих мигрантов какими-то препаратами. Кирилл Казаков:

Мы начали говорить о нашей нейтральности. Андрей, вы как участник Всебелорусского народного собрания слышали одно из предложений, чтобы наша страна по Конституции потеряла этот статус, может, действительно пора?