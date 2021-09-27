Дзермант: нужно, возможно, даже нанести тактические ядерные удары. Представляете, мысль какая стратегическая на Западе?
Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Наша страна по Конституции не может быть агрессором. У нас это прописано в статье Конституции. Мы все годы суверенной Беларуси этому свято следовали.
Алена Сырова, СТВ:
Есть ли какая-то связь раздувания этого миграционного кризиса в западных СМИ, демонизация Беларуси, с усилением активности блока НАТО?
Алексей Дзермант, политолог:
Я думаю, да, это информационное прикрытие, чтобы оправдать увеличение численности войск, военных расходов, вам нужно выдумать угрозу, и как можно страшнее, что обычно и происходит. Когда они рассказывают, что Беларусь и Россия собираются отрезать Сувалкский коридор к Калининградской области, у меня только такой вопрос: а почему в Польше появились 200 танков «Абрамс», которые являются наступательным оружием, и почему они нацелены именно на нашу территорию? Они пишут, иногда проговариваются в чисто гражданских документах аналитических. Я недавно читал, последние три года отслеживал, что пишет корпорация RAND, Jamestown Foundation. Там открыто пишут: чтобы предотвратить возможную агрессию России против Польши и Литвы, нужно, возможно, даже нанести тактические ядерные удары. Представляете, мысль какая стратегическая на Западе?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Давайте устроим еще одну Хиросиму.
Алексей Дзермант:
Когда следишь за перипетиями их мыслей, там только одно – информационное прикрытие ради прикрытия своих агрессивных планов.
Алена Сырова:
Они уже даже договорились до того, что помимо того, что мы организовываем поставки мигрантов, мы еще и накачиваем этих мигрантов какими-то препаратами.
Кирилл Казаков:
Мы начали говорить о нашей нейтральности. Андрей, вы как участник Всебелорусского народного собрания слышали одно из предложений, чтобы наша страна по Конституции потеряла этот статус, может, действительно пора?
Андрей Лазуткин, политолог:
Мы уже не первый год в ОДКБ находимся. Если говорить о НАТО, там сейчас очень много проблем. То, что мы видим в Прибалтике, в Польше – это определенная проверка контроля американцами. Их спецслужбы контролируют силовой блок прибалтов и поляков и смотрят, как далеко они могут отдавать им приказы. Завтра, например, они скажут им: «Стреляйте на поражение по мигрантам». И что им скажет Европа? Скорее всего, ничего. И Польша, и Прибалтика выполняют команды не Брюсселя, а скорее американцев. Та же ситуация сейчас в Украине. По сути, американцам этот кризис выгоден, потому что они проверяют наши возможности. Во-первых, что у нас на границе, как мы можем перебрасывать туда силы и средства. Во-вторых, какова будет реакция всей остальной Европы? Им это нужно, чтобы понимать картину действий в нашем восточном регионе. Как себя поведут Польша, Прибалтика, Россия, мы? По сути, это учения кризиса более масштабного, потому что что будет дальше с Афганистаном – большой вопрос. А если там будет большая война? А если там будет три миллиона беженцев, как давал в докладах Евросоюз? Как они пойдут, через какую территорию, через Беларусь? Возможно. Может, и через Россию. А еще этим людям надо как-то зарабатывать на жизнь. Скорее всего, это будет наркотрафик, потому что таксовать они не пойдут. Оружие – вряд ли, но что касается каналов переброски того же героина, есть известный северный маршрут. Все это может оказаться здесь у нас и в Польше, это будет проблема многих-многих лет.
Читайте также:
Эксперт в области нацбезопасности о Литве и Польше: они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы
«Озвучена даже цена трафика». Андрей Лазуткин объяснил, как обстоит ситуация с мигрантами
Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы