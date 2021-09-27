Эксперт в области нацбезопасности о Литве и Польше: они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Владимирович, вы можете продолжить мысль коллеги, но вот у меня вопрос такой. Когда вы служили в Пограничном комитете, часто, наверное, сталкивались с задержанием этих мигрантов, понятное дело, рассказывали, показывали, объясняли, существовали европейские программы. Но насколько в принципе были равноправно организованы условия охраны границы? Действительно, литовцев, предположим, и белорусов. Наши системы защиты границы – и их. Мы защищали их или они все-таки защищали себя?
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности, пресс-секретарь Госпогранкомитета (2007-2017):
Моя практика подсказывает или показывает, что граница (да и, наверное, такой постулат все время существовал) охраняется с двух сторон.
Кирилл Казакевич:
Это правильное, наверное, мнение.
Алена Сырова, СТВ:
В идеале.
Александр Тищенко:
В идеале. И это можно построить только на взаимных договоренностях, соглашениях, различных нормативах и желании сотрудничать. На сегодняшний момент мы видим, своими действиями Польша и Прибалтика подтверждают все-таки большую роль и значение белорусской стороны относительно безопасности и решения проблем миграционных потоков. Давайте еще раз верну в 2015 год. Как повели себя Польша и Литва?
Кирилл Казаков:
Чтобы только нелегалы не оказались у нас.
Александр Тищенко:
Они пытались соскочить с этой ответственности. Прикрывались, что у них там чего-то мало, чего-то еще не хватает, они всячески уходили от этого консолидированного решения вопроса. Сегодня я, отталкиваясь от Дублинского соглашения, которое определяет четкий порядок действий работы с беженцами. То есть Польша, Литва и Латвия на нашем направлении являются первыми странами, куда попадает мигрант или кандидат на статус беженца, обращается и, соответственно, вся ответственность по организации, решение всех вопросов ложится на Польшу, Литву и Латвию. Вот как раз этого они боятся. Почему? Потому что если этот беженец или кандидат уходит в Германию, его возвращают. Если бы они сразу стали решать вопросы, как это прописано у них же в европейских нормативных международных соглашениях, то этого бы кризиса и не было бы. Они его пытаются трансформировать в гуманитарный кризис, как уже сегодня было сказано. И это все идет игра на нервах. То есть они создают картинку ужаса для тех стран исхода, и, по сути дела, создают платформу, чтобы обвинить нас.
Алена Сырова:
Хорошо, в конечном счете какая цель? Создать провокацию какую-то?
Александр Тищенко:
В 2015 году были названы причины миграционного кризиса. Там были войны, там был демографический взрыв, там были вопросы, связанные с какими-то гуманитарными вещами, но не было ни разу сказано, что страна-транзит является причиной миграционного кризиса. Вот здесь они поступают по-новому. Европа пока еще смотрит свысока. Пока у нас соприкосновение только с Польшей и Прибалтикой. Вы же посмотрите, как Литва поступила, в первые моменты кризиса. Она что сделала? Она разместила мигрантов в местах компактного проживания поляков. Они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы. Признавая, что Беларусь играла решающую роль в защите их границ, ведь они границу не охраняют, мигранты же попали под Берлин. С 2015 года можно было решить множество проблем, когда Эрдоган сказал: «Я перекрою границу, и юг мы перекроем», можно было прогнозировать, что этот же поток переориентируется, через Украину, Россию, Беларусь и пойдет в этом направлении.
Читайте также:
«Озвучена даже цена трафика». Андрей Лазуткин объяснил, как обстоит ситуация с мигрантами
Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы
Есть ли в Беларуси российские танки? Ответили представители Госпогранкомитета