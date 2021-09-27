Эксперт в области нацбезопасности о Литве и Польше: они и сами между собой не могут определиться, им лишь бы уйти от проблемы

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Александр Владимирович, вы можете продолжить мысль коллеги, но вот у меня вопрос такой. Когда вы служили в Пограничном комитете, часто, наверное, сталкивались с задержанием этих мигрантов, понятное дело, рассказывали, показывали, объясняли, существовали европейские программы. Но насколько в принципе были равноправно организованы условия охраны границы? Действительно, литовцев, предположим, и белорусов. Наши системы защиты границы – и их. Мы защищали их или они все-таки защищали себя?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности, пресс-секретарь Госпогранкомитета (2007-2017):

Моя практика подсказывает или показывает, что граница (да и, наверное, такой постулат все время существовал) охраняется с двух сторон.

Кирилл Казакевич:

Это правильное, наверное, мнение.

Алена Сырова, СТВ:

В идеале.

Александр Тищенко:

В идеале. И это можно построить только на взаимных договоренностях, соглашениях, различных нормативах и желании сотрудничать. На сегодняшний момент мы видим, своими действиями Польша и Прибалтика подтверждают все-таки большую роль и значение белорусской стороны относительно безопасности и решения проблем миграционных потоков. Давайте еще раз верну в 2015 год. Как повели себя Польша и Литва?

Кирилл Казаков:

Чтобы только нелегалы не оказались у нас.

Александр Тищенко:

Они пытались соскочить с этой ответственности. Прикрывались, что у них там чего-то мало, чего-то еще не хватает, они всячески уходили от этого консолидированного решения вопроса. Сегодня я, отталкиваясь от Дублинского соглашения, которое определяет четкий порядок действий работы с беженцами. То есть Польша, Литва и Латвия на нашем направлении являются первыми странами, куда попадает мигрант или кандидат на статус беженца, обращается и, соответственно, вся ответственность по организации, решение всех вопросов ложится на Польшу, Литву и Латвию. Вот как раз этого они боятся. Почему? Потому что если этот беженец или кандидат уходит в Германию, его возвращают. Если бы они сразу стали решать вопросы, как это прописано у них же в европейских нормативных международных соглашениях, то этого бы кризиса и не было бы. Они его пытаются трансформировать в гуманитарный кризис, как уже сегодня было сказано. И это все идет игра на нервах. То есть они создают картинку ужаса для тех стран исхода, и, по сути дела, создают платформу, чтобы обвинить нас.