Белорусские самбисты успешно выступили на международном турнире

Белорусские самбисты завоевали 9 наград на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов памяти Бурдикова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день в финальный поединок пробился только один представитель нашей команды. Илья Ломиворотов получил шанс оспаривать золотую медаль в весе до 79 килограммов. Однако в решающем противостоянии он уступил россиянину Арману Багдасаряну – 0:2 и стал серебряным призером турнира. На третью ступень пьедестала в своих категориях поднимались Екатерина Кулеш, а также Кристина Евсюк, которая в схватке за бронзу одолела еще одну нашу спортсменку Дарью Новицкую.

Напомним, в первый день турнира обладателями золотых наград стали Анфиса Копаева, Мария Кондратьева и Владислав Саяпин. Также копилка нашей сборной в воскресенье пополнилась тремя бронзами.