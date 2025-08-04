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Белорусские самбисты успешно выступили на международном турнире

04 августа 2025 18:00
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Белорусские самбисты завоевали 9 наград на международном турнире «Кубок сильнейших спортсменов памяти Бурдикова», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во второй соревновательный день в финальный поединок пробился только один представитель нашей команды. Илья Ломиворотов получил шанс оспаривать золотую медаль в весе до 79 килограммов. Однако в решающем противостоянии он уступил россиянину Арману Багдасаряну – 0:2 и стал серебряным призером турнира. На третью ступень пьедестала в своих категориях поднимались Екатерина Кулеш, а также Кристина Евсюк, которая в схватке за бронзу одолела еще одну нашу спортсменку Дарью Новицкую.

Напомним, в первый день турнира обладателями золотых наград стали Анфиса Копаева, Мария Кондратьева и Владислав Саяпин. Также копилка нашей сборной в воскресенье пополнилась тремя бронзами.

# Спортивные соревнования

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