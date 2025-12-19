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Новости по тегу #Александр Версоцкий

Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей
19 декабря 2025 17:50

Сенько: нет такого участка, где бы программа социально-экономического развития не касалась людей

В Гродно и Витебске делегаты ВНС обсудили программу развития Беларуси на пятилетку
27 ноября 2025 20:15

В Гродно и Витебске делегаты ВНС обсудили программу развития Беларуси на пятилетку

Участники «Марафона единства» в Лиде посетили стеклозавод «Неман»
10 января 2025 07:52

Участники «Марафона единства» в Лиде посетили стеклозавод «Неман»

«Бацькава булка» в Свислочи – зачем ехать на самый хлебный фестиваль страны? Подготовили аргументы
17 августа 2024 18:29

«Бацькава булка» в Свислочи – зачем ехать на самый хлебный фестиваль страны? Подготовили аргументы

Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»
17 августа 2024 11:28

Плетёнки хватит всем! В Свислочи стартовал каравай-фест «Бацькава булка»

«Бацькаву булку» наградили премией «За духовное возрождение». Есть в этом и заслуга СТВ
14 января 2024 18:22

«Бацькаву булку» наградили премией «За духовное возрождение». Есть в этом и заслуга СТВ

Состязания силачай, дегустации и концерт. Чем удивят гостей фестиваля «Бацькава булка» в Свислочи?
19 августа 2023 09:31

Состязания силачай, дегустации и концерт. Чем удивят гостей фестиваля «Бацькава булка» в Свислочи?

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ
19 августа 2023 08:23

«Продайте нам «Бацькаву булку!» История названия «Бацькавай булки» связана с телеканалом СТВ

«Нас на протяжении 20 лет тыкали носом в «Дожинки». Почему тогда уехавшие белорусы отмечают этот праздник?
01 мая 2023 18:46

«Нас на протяжении 20 лет тыкали носом в «Дожинки». Почему тогда уехавшие белорусы отмечают этот праздник?

«Успех этого мероприятия был предопределён». Как появилась «Бацькава булка»?
01 мая 2023 17:00

«Успех этого мероприятия был предопределён». Как появилась «Бацькава булка»?

Председатель Свислочского райисполкома о 1 Мая: у меня этот праздник не с отдыхом ассоциируется, а с работой
01 мая 2023 16:31

Председатель Свислочского райисполкома о 1 Мая: у меня этот праздник не с отдыхом ассоциируется, а с работой

«Мы очень довольны». Максим Рыженков проверил, как похорошела Свислочь после визита Президента
23 сентября 2022 15:48

«Мы очень довольны». Максим Рыженков проверил, как похорошела Свислочь после визита Президента