Новости по тегу #Александр Версоцкий

В авангарде была самая массовая организация гражданского общества – профсоюзы.
Главная задача – выработать документ, который будет максимально реалистичным, конкретным и понятным каждому белорусу. Сейчас идет финальная шлифовка проекта. Но времени на это все меньше.
Стеклозавод «Неман» – единственное место в стране, сохранившее вековые секреты и традиции ремесла. В ассортименте – более 5 тысяч изделий. В каждом – идеальный синтез гармонии и изящества.
Самый хлебный фестиваль страны! Чем удивляет «Бацькава булка» в Свислочи?
Пьянящий аромат свежего хлеба разливается по улицам Свислочи. Здесь, под открытым небом, развернулся каравай-фест «Бацькава булка»
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