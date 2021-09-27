Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Мы можем говорить, что люди, которые погибают сейчас на границе, это граница цивилизационного излома? Кордон, который поляки сейчас поставили в виде ЧП в формате пятикилометровой зоны, – это попытка защититься и действительно разложить две цивилизации на две части? И люди гибнут, переходя из цивилизации в цивилизацию?

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу « По существу » собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.

Алексей Дзермант, политолог:

Находясь в восточном блоке, мы изначально делали этот выбор в связи с экономической, военно-политической интеграцией. Тем не менее мы пытались выстроить мосты с Западом. Наши дипломатия и политические лидеры всегда говорили, что мы не закрываемся, мы готовы сотрудничать, но мы не хотим быть членами ЕС, евроатлантического клуба, мы уважаем ваши ценности, но у нас есть свои. И так до какого-то времени было, до 2020 года. Когда Запад сделал вид, что он уважает нашу позицию, при этом, пользуясь нашей доверчивостью, пытался внутри страны нашей организовать ячейки подрывные, диверсионные.

Кирилл Казаков:

Некая фига в кармане.

Алексей Дзермант:

В момент «Икс» это все мобилизовали, чтобы восстали и начали тут совершать всякие непотребные действа. И вот после этого, увидев, что взрыв изнутри не получился, они решили вернуться к железному занавесу. Ведь не мы строим заборы из колючей проволоки, вокруг которых умирают животные и люди.

Кирилл Казаков:

И не пускаем журналистов к своей границе.

Алексей Дзермант:

Абсолютно. Железный занавес хотят строить они, и уже в буквальном смысле с этой проволокой, пытаясь таким образом отомстить, показать, что якобы мы виноваты в этих проблемах на границах ЕС. Если Литва не оборудовала за 25 лет независимости нормальным образом границы, а Беларусь оборудовала со своей стороны, то кто виноват? Мы просто сказали: «Ребята, мы не хотим платить свои деньги за вашу безопасность, когда вы в спину нам стреляете и хотите уничтожить наше государство». Кто в здравом уме будет тогда с ними сотрудничать, с этим правителями? Плюс, конечно, то, как они обходятся с мигрантами – травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы. В этих государствах достаточно жесткие правоконсервативные (или националистические) политические режимы, которые просто ненавидят всех чужаков. Для них это не люди.