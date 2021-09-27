Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы можем говорить, что люди, которые погибают сейчас на границе, это граница цивилизационного излома? Кордон, который поляки сейчас поставили в виде ЧП в формате пятикилометровой зоны, – это попытка защититься и действительно разложить две цивилизации на две части? И люди гибнут, переходя из цивилизации в цивилизацию?
Алексей Дзермант, политолог:
Находясь в восточном блоке, мы изначально делали этот выбор в связи с экономической, военно-политической интеграцией. Тем не менее мы пытались выстроить мосты с Западом. Наши дипломатия и политические лидеры всегда говорили, что мы не закрываемся, мы готовы сотрудничать, но мы не хотим быть членами ЕС, евроатлантического клуба, мы уважаем ваши ценности, но у нас есть свои. И так до какого-то времени было, до 2020 года. Когда Запад сделал вид, что он уважает нашу позицию, при этом, пользуясь нашей доверчивостью, пытался внутри страны нашей организовать ячейки подрывные, диверсионные.
Кирилл Казаков:
Некая фига в кармане.
Алексей Дзермант:
В момент «Икс» это все мобилизовали, чтобы восстали и начали тут совершать всякие непотребные действа. И вот после этого, увидев, что взрыв изнутри не получился, они решили вернуться к железному занавесу. Ведь не мы строим заборы из колючей проволоки, вокруг которых умирают животные и люди.
Кирилл Казаков:
И не пускаем журналистов к своей границе.
Алексей Дзермант:
Абсолютно. Железный занавес хотят строить они, и уже в буквальном смысле с этой проволокой, пытаясь таким образом отомстить, показать, что якобы мы виноваты в этих проблемах на границах ЕС. Если Литва не оборудовала за 25 лет независимости нормальным образом границы, а Беларусь оборудовала со своей стороны, то кто виноват? Мы просто сказали: «Ребята, мы не хотим платить свои деньги за вашу безопасность, когда вы в спину нам стреляете и хотите уничтожить наше государство». Кто в здравом уме будет тогда с ними сотрудничать, с этим правителями? Плюс, конечно, то, как они обходятся с мигрантами – травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы. В этих государствах достаточно жесткие правоконсервативные (или националистические) политические режимы, которые просто ненавидят всех чужаков. Для них это не люди.
Кирилл Казаков:
Но раньше казалось, что это не так. Казалось, что вот какой замечательный Вильнюс, куда можно на выходные поехать попить кофе. И вдруг оказалось, что литовцы ненавидят всех, кроме литовцев.
Алексей Дзермант:
Не нужно путать туризм с эмиграцией. Тот, кто хоть когда-нибудь бывал больше месяца в Литве или Латвии, он понимает, что если ты не знаешь язык, если ты по крови не местный, к тебе будут относиться как ко второму сорту. Это факт, это невозможно оспорить, потому что эти русскоязычные общины не имеют гражданства, да и русские в Литве тоже преследуются: и журналисты, и политики, все, кто не согласен с правящей верхушкой, которая на этническом, кровном принципе построена, прессуются жестко. Это националистические диктатуры.
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