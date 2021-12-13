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Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»

13 декабря 2021 19:01
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Новости Беларуси. В Минске прошел отбор представителей Беларуси на «Славянский базар в Витебске – 2022», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»-1

Прослушивание претендентов от Минска провели на сцене концертного зала «Верхний город». Перед жюри выступили свыше 40 вокалистов. Из них 25 юных артистов и 17 взрослых. Участники детского отбора исполнили песню белорусского автора на родном языке и эстрадную песню на выбор. Взрослые вокалисты готовили эстрадную песню на одном из славянских языков и мировой хит.

Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»-4

Макар Таранда:
Я уже второй раз на отборе на «Славянский базар». Я бывал в Могилеве, Витебске, Польше, Италии, Испании. У меня где-то 40 лауреатов первой степени и два Гран-при. У меня есть собственный клип на песню «Мама». Когда я выхожу на сцену, немного волнуюсь, но больше получаю от этого радость.

Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»-7

Эвелина Захаренко:
Я выбрала первую песню «Крыламі», а вторую – All by my self. Потому что «Крыламі» – это песня о любви к родине, а All by my self – песня моей любимой певицы Селин Дион.

Выступили более 40 вокалистов. Как прошёл минский отборочный тур на «Славянский базар – 2022»-10

По результатам отборочного тура жюри определило конкурсантов для участия во втором этапе, по пять в каждой возрастной категории.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Макар Таранда # Эвелина Захаренко # Селин Дион # Фотофакт

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