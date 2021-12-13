«Реальный стимул – это экономический». Почему программа Калиновского не была популярной до 2020 года?

Андрей Лазуткин, политолог:

Хотел бы продолжить про карту поляка. Второе основание – это работа в польских организациях, то есть от них должна быть рекомендация. Есть сейчас зайти в Google или Яндекс, ввести запрос «как получить карту поляка», вам выдадут ответы – без подтверждения родственных связей в Польше. Все процедуры, кстати, бесплатные. Посредник соберет 1 500 долларов за что? Вам делаются либо липовые справки, допустим, с территории Западной Украины, такая распространенная тема, либо вам пишут липовую справку, что вы три года участвовали в польской организации и свой в доску товарищ. И все это порождает коррупцию. Понятно, что вы ни в чем не участвовали. Но когда параллельно была программа Калиновского, по которой должны были студенты уезжать, и была эта карта поляка, почему-то программа Калиновского популярной не была. То есть реальный стимул – это экономический. Люди едут, чтобы возить туда сигареты, солярку, обратно телевизоры. А политика, в принципе, им была не интересна никогда. Даже эта программа Калиновского как дополнительный бонус не пользовалась большим спросом. Что сегодня поменялось? По сути, все, кто хотел эту карту получить, ее получили. А в 2020 году люди ее использовали – надо выехать, я давно хотел, я сам не политический. Плюс там еще дополнительно выдавали гуманитарную визу категории Д.

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