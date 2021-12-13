Белорусский экстремист приходит в посольство для замены паспорта. Арестуют ли его там?

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Я выехал за границу, предположим. У меня заканчивается паспорт. Я, по идее, должен его продлить, и мне нужно прийти в белорусское посольство. Но в связи с тем, что я объявлен здесь экстремистом, я на территорию посольства войти не могу. Правильно?

Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:

Почему? Вы пока гражданин Беларуси. Кирилл Казаков:

Условный Мотолько, у него заканчивается паспорт, он приходит, чтобы получить паспорт серии РР на территории, условно, посольства в Литве. Находясь на территории посольства, он находится на территории Беларуси, где он является подозреваемым в экстремизме. То есть, по сути, его могут там задержать? Алексей Бегун:

Но его там не задержат.

Кирилл Казаков:

То есть вы даете шанс? Алексей Бегун:

Было бы странно, если бы потом его кто-то по частям куда-то вывозил. Это же административная процедура. Он может обратиться, подать соответствующий пакет документов и получить соответствующее решение. Никто не будет сразу на территории посольства надевать ему наручники, тем более они же боятся. Кирилл Казаков:

Так они просто боятся прийти.