Белорусский экстремист приходит в посольство для замены паспорта. Арестуют ли его там?
Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я выехал за границу, предположим. У меня заканчивается паспорт. Я, по идее, должен его продлить, и мне нужно прийти в белорусское посольство. Но в связи с тем, что я объявлен здесь экстремистом, я на территорию посольства войти не могу. Правильно?
Алексей Бегун, начальник Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел:
Почему? Вы пока гражданин Беларуси.
Кирилл Казаков:
Условный Мотолько, у него заканчивается паспорт, он приходит, чтобы получить паспорт серии РР на территории, условно, посольства в Литве. Находясь на территории посольства, он находится на территории Беларуси, где он является подозреваемым в экстремизме. То есть, по сути, его могут там задержать?
Алексей Бегун:
Но его там не задержат.
Кирилл Казаков:
То есть вы даете шанс?
Алексей Бегун:
Было бы странно, если бы потом его кто-то по частям куда-то вывозил. Это же административная процедура. Он может обратиться, подать соответствующий пакет документов и получить соответствующее решение. Никто не будет сразу на территории посольства надевать ему наручники, тем более они же боятся.
Кирилл Казаков:
Так они просто боятся прийти.
Петр Петровский, политолог:
Есть же прецеденты. Ассанж сидел в посольстве. Можно организовать для него там карцер. Я думаю, что он будет только доволен.
Алексей Бегун:
Это не наши методы. Система работает совсем по-другому.
Кирилл Казаков:
А, может, и зря.
Андрей Муковозчик, колумнист издательского дома «Беларусь сегодня»:
В любом случае. Пришел экстремист в наше посольство, подал документы на паспорт. Пусть не получает наручники. Пусть он останется в той же Польше человеком без гражданства. Вот это, я думаю, будет наказание еще страшнее, чем наручники, потому что тогда он становится апатридом (лицом без гражданства).
Алена Сырова, СТВ:
За заслуги перед Польшей может что-то получить.
Андрей Муковозчик:
Пусть получает. Как только получит польский крест, мы будем знать, куда целиться.
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