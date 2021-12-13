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Политолог Петровский: «Польские граждане не готовы интегрировать ни белорусов, ни поляков, ни украинцев на равных»

13 декабря 2021 19:05
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Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».  

Петр Петровский, политолог:  
Про истории граждан, которые поехали в Польшу, это, конечно, плачевные, на самом деле, истории. Во-первых, белорусы имеют шок от «польского социального государства».  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Которого нет.  

Политолог Петровский: «Польские граждане не готовы интегрировать ни белорусов, ни поляков, ни украинцев на равных»-1

Петр Петровский:  
Да. Когда те требуют 70 долларов заплатить за простой поход к врачу, и он всем выписывает одно и то же. Второй момент – это большущий, огромнейший снобизм самого польского общества. Польские граждане не готовы интегрировать ни белорусов, ни поляков, ни украинцев на равных. Они говорят: смотрите, вы приехали к нам работать, и вы должны работать на этих профессиях.  

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# Беларусь-Польша # общество # Петр Петровский # Кирилл Казаков # Фотофакт

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