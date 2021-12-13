Политолог Петровский: «Польские граждане не готовы интегрировать ни белорусов, ни поляков, ни украинцев на равных»

Новости Беларуси. Белорусское гражданство, главный документ гражданина и правовой государственный статус. Об этом и не только ведущие Кирилл Казаков и Алена Сырова поговорили с экспертами в студии ток-шоу «По существу».

Петр Петровский, политолог:

Про истории граждан, которые поехали в Польшу, это, конечно, плачевные, на самом деле, истории. Во-первых, белорусы имеют шок от «польского социального государства».

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Которого нет.