Могут ли песни для души приносить прибыль или нужно выпускать коммерческие? Мнение экспертов

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы. Алена Сырова, СТВ:

А вот с белорусскоязычной музыкой. Страна у нас небольшая, понятно, одно дело быть популярным среди своих, но всегда хочется больше. Ну, вы в том числе, и в России если выступать на мероприятиях. С русскоязычным репертуаром все понятно, там, наверное, проще, хотя и так тяжело. А вот с белорусскоязычным репертуаром как быть? У нас внутри, мне кажется, он очень востребован. Сейчас вот потянуло нас к своим корням, к своим истокам, к мове в том числе. И вот как соблюсти этот баланс? Планируете ли вы увеличивать количество белорусскоязычных песен?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Ну, белорусскоязычный формат – это исключительно для территории Беларуси, и здесь каких-то больших цифр просмотров в социальных сетях…. Мы будем к этому идти, чтобы привлечь внимание к композиции на белорусском языке. Но исходя из опыта, самое большое количество просмотров песни без дополнительных каких-то коммерческих вложений, это была «Куточак Беларусі». Около 400 тысяч просмотров на канале YouTube. Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

И вот, извините, песня «Куточак Беларусі» – это, наверное, пример правильной раскрутки песни. Красивая певица, красивый клип, красивая мелодия, красивые стихи. Она ушла во все концерты, потому что ее люди раз услышали – требовали еще и еще раз. А ведь в Беларуси, наверное, основная возможность прославиться и заработать – это не корпоратив, это выступление в регионах, в районах, на праздниках, на «Дожинках», на всем. Алена Ланская:

Я думаю, что все-таки в музыкальной сфере делить нужно материал на тот, который ты делаешь для души и для людей, он не приносит финансового дохода в основном. И коммерческие проекты – это то, на чем можно заработать. В социальных сетях, в TikTok, возможно, на каких-то массовых кооперативах. Кирилл Казаков, СТВ:

Продюсерские компании только на втором зациклены.



Алена Сырова:

У продюсерских компаний есть большая цель. Да? А большая цель – это как раз таки для души, для белорусской души. Вот мы услышали позицию артиста, хочу услышать позицию вашу. Я так понимаю, что у вас и у ваших подопечных таких суперамбиций выйти куда-то за пределы нашей страны пока на данный момент нет. Соответственно, вы можете окучивать незанятую белорусскоязычную нишу. У нас есть примеры, когда белорусскоязычные песни становятся хитами и их поют все. Планируете ли что-то?

Татьяна Кулакова, заместитель директора «Музыкальной медиакомпании»:

У нас уже создан проект молодых ребят, дуэт Валерия Бернатович и Артем Скороль, который стартует как раз таки с белорусскоязычной песни «Сапраўды». И когда они с ней работают на площадках, видно как прекрасно ее поддерживает молодежь. Как-то вот западает и уже ко второму припеву начинают ее петь. Релиз 29 числа. Кирилл Казаков:

Ребят, а вы поете на корпоративах? Никита Белько, артист:

Да, иногда. Кирилл Казаков:

А насколько часто? Я просто спрашиваю, чтобы понять, насколько у вас востребовано.