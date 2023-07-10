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Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения

10 июля 2023 19:37
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Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.

Алена Сырова, СТВ:
Концерты масштабные, которые мы видим, артисты же получают деньги за выступление на них?

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Там не идет речь о космических гонорарах, которые назвал Сергей Минский.

Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:
Это цель!

Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения-1

Ирина Дрига:
Все наши концерты проводятся по пригласительным билетам или со свободным входом. Как бы это ни звучало пафосно или иронично, но Татьяна, как представитель компании, реализует очень конкретную задачу в рамках большой программы, которая сейчас разрабатывается и будет реализовываться в 2024-2026 годы. Эта программа культурного импортозамещения. Когда-то очень смешно звучало «75 % белорусской музыки», но мы к этому идем и стараемся. Такие же, скажем, проекты и шаги по протекционистскому отношению к белорусской музыке, песне, литературе, кино, театру будут предприниматься во всех сферах.

Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения-4

Алена Сырова:
Мы будем готовы со стороны государства платить такие баснословные деньги артистам?

Кирилл Казаков, СТВ:
Я бы не назвал это баснословными деньгами…

Алена Сырова:
Я говорю о том, что государственный концерт, какой-то главный ко Дню Независимости, здесь есть элемент престижности – в самом нем поучаствовать. Понятно, все хотят есть и так далее, и тому подобное. Вы будете урезать эту планку?

Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения-7

Ирина Дрига:
Наш разговор пошел исключительно в сторону размеров гонораров. Если вы говорите про бизнес, то бизнес – пожалуйста. Спрос рождает предложение, предложение рождает спрос. Если какой-то артист готов продать концерты, на него пойдет зритель, выплатив такой гонорар, то он получит такой гонорар. Если же средняя цена билета в регионах там 15-20, 40 рублей, 60 рублей белорусский артист – естественно, размер вознаграждения артисту определяется по прямо составленной смете. Минус накладные расходы, процент организатору, процент исполнителю, который приехал. Я говорю о несколько другом. Что говорить о Министерстве культуры, у нас некоммерческая составляющая. Наша задача вместе со всеми – раскрутить по-хорошему белорусскую музыку. Вы вспомнили один проект, как будто бы он единственный – это музыкальные вечера у Ратуши. В нынешнем году проводится 1 500 проектов, концертов выходного дня. И не только в Минске, а по всей республике.

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# Государственная политика в области культуры # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Ирина Дрига # Сергей Минский # Фотофакт

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