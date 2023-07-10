Минкульт: с 2024-го в Беларуси будет реализовываться программа культурного импортозамещения

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Концерты масштабные, которые мы видим, артисты же получают деньги за выступление на них? Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Там не идет речь о космических гонорарах, которые назвал Сергей Минский. Сергей Минский, директор «Первой продюсерской компании»:

Это цель!

Ирина Дрига:

Все наши концерты проводятся по пригласительным билетам или со свободным входом. Как бы это ни звучало пафосно или иронично, но Татьяна, как представитель компании, реализует очень конкретную задачу в рамках большой программы, которая сейчас разрабатывается и будет реализовываться в 2024-2026 годы. Эта программа культурного импортозамещения. Когда-то очень смешно звучало «75 % белорусской музыки», но мы к этому идем и стараемся. Такие же, скажем, проекты и шаги по протекционистскому отношению к белорусской музыке, песне, литературе, кино, театру будут предприниматься во всех сферах.

Алена Сырова:

Мы будем готовы со стороны государства платить такие баснословные деньги артистам? Кирилл Казаков, СТВ:

Я бы не назвал это баснословными деньгами… Алена Сырова:

Я говорю о том, что государственный концерт, какой-то главный ко Дню Независимости, здесь есть элемент престижности – в самом нем поучаствовать. Понятно, все хотят есть и так далее, и тому подобное. Вы будете урезать эту планку?