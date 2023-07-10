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Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?

10 июля 2023 19:20
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Новости Беларуси. Об углублении белорусско-российского промышленного сотрудничества 10 июля говорили в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые совместные проекты представили на международной выставке ИННОПРОМ.

Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?-1

К слову, наши страны уже наработали 17 импортозамещающих инвестпроектов в машиностроении и микроэлектронике. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, в условиях глобальной нестабильности и санкционных ограничений обеспечение технологического суверенитета стало жизненной необходимостью. Речь шла и о сотрудничестве в сфере авиастроения. Наши страны начнут выпускать легкий двухмоторный самолет.

Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Принято совместное решение о реализации уже в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета. Этот важнейший проект ознаменует собой переход Республики Беларусь в клуб стран-авиапроизводителей при поддержке нашей братской России.

Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?-7

Отдельное внимание промышленной кооперации и созданию совместных предприятий. Открытой нишей остается розничная торговля. В Москве и Московской области уже работают магазины с белорусской продукцией под брендом «БЕЛРУ». В ближайшее время в России появится еще 10 отечественных концепт-сторов «Да Дому».

Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?-10

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Мы плюс-минус смоделировали, постарались, по крайней мере, смоделировать ситуацию – различные варианты выручки, потому что для нас это тема, скажем, новая. Тем не менее, понимая, что мы сейчас, в активной фазе, не начнем такого формата магазин активизировать розницу в Российской Федерации, то, безусловно, ее займет кто-то другой.

Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?-13

Форум – международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков и инвесторов. В 2023 году Беларусь впервые выступает в качестве страны-партнера. Отечественная экспозиция одна из самых масштабных – более 3 000 квадратных метров. Свои разработки здесь представили порядка 120 предприятий.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Татьяна Лугина # Фотофакт

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