Концепт-сторы и отечественный самолёт. Какие проекты Беларуси и России представили на выставке ИННОПРОМ?

Новости Беларуси. Об углублении белорусско-российского промышленного сотрудничества 10 июля говорили в Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые совместные проекты представили на международной выставке ИННОПРОМ.

К слову, наши страны уже наработали 17 импортозамещающих инвестпроектов в машиностроении и микроэлектронике. Как отметил премьер-министр Роман Головченко, в условиях глобальной нестабильности и санкционных ограничений обеспечение технологического суверенитета стало жизненной необходимостью. Речь шла и о сотрудничестве в сфере авиастроения. Наши страны начнут выпускать легкий двухмоторный самолет.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Принято совместное решение о реализации уже в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета. Этот важнейший проект ознаменует собой переход Республики Беларусь в клуб стран-авиапроизводителей при поддержке нашей братской России.

Отдельное внимание промышленной кооперации и созданию совместных предприятий. Открытой нишей остается розничная торговля. В Москве и Московской области уже работают магазины с белорусской продукцией под брендом «БЕЛРУ». В ближайшее время в России появится еще 10 отечественных концепт-сторов «Да Дому».

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы плюс-минус смоделировали, постарались, по крайней мере, смоделировать ситуацию – различные варианты выручки, потому что для нас это тема, скажем, новая. Тем не менее, понимая, что мы сейчас, в активной фазе, не начнем такого формата магазин активизировать розницу в Российской Федерации, то, безусловно, ее займет кто-то другой.