«Телевизор делает самое главное». Что именно – ответила замдиректора «Музыкальной медиакомпании»

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ:

Татьяна, скажите мне, пожалуйста, вот ребята стоят. Я понимаю, что сейчас они во многом живут одним днем и эмоциями. Это нормально, это артисты, это классно. У них стратегия есть? С точки зрения продюсера вы бы могли выстроить стратегию? И насколько эта стратегия отличается, например, от Насти, которая говорит, вот, «Ромашки, еще раз, опа, и два миллиона».

Алена Сырова, СТВ:

Если мы говорим, что здесь вопрос об импортозамещении и об этой большой глобальной задаче насытить, не то что даже белорусский рынок, а вот наше белорусское пространство, потому что рынок – это одна история, а пространство наше – это совершенно другое, то, наверное, здесь все-таки нужно определиться, мы за какие-то однодневные яркие вспышки или за вечную классику, грубо говоря.