«Телевизор делает самое главное». Что именно – ответила замдиректора «Музыкальной медиакомпании»

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Татьяна, скажите мне, пожалуйста, вот ребята стоят. Я понимаю, что сейчас они во многом живут одним днем и эмоциями. Это нормально, это артисты, это классно. У них стратегия есть? С точки зрения продюсера вы бы могли выстроить стратегию? И насколько эта стратегия отличается, например, от Насти, которая говорит, вот, «Ромашки, еще раз, опа, и два миллиона».
Алена Сырова, СТВ:
Если мы говорим, что здесь вопрос об импортозамещении и об этой большой глобальной задаче насытить, не то что даже белорусский рынок, а вот наше белорусское пространство, потому что рынок – это одна история, а пространство наше – это совершенно другое, то, наверное, здесь все-таки нужно определиться, мы за какие-то однодневные яркие вспышки или за вечную классику, грубо говоря.
Татьяна Кулакова, заместитель директора «Музыкальной медиакомпании»:
Я могу с вами согласиться, что как бы ни говорили люди, что они не смотрят телевизор, телевизор делает самое главное. Особенно в нашей небольшой стране, когда тебя показывают по телевизору, ты практически уже являешься на какой-то ступеньке узнаваемости. Да. И поэтому я, кстати, не приверженец соцсетей, потому что любую соцсеть можно просто выключить, и это все закончится.
Кирилл Казаков:
Мне кажется, надо использовать все.
Татьяна Кулакова:
Это понятно, что нужно использовать все. Но с точки зрения продвижения, и если смотреть на ребят, стратегически они заходили очень хорошо. Там не только соцсети, там была поддержка и от телеканала, и Министерства культуры. Как бы мы здесь все ни кривили душой, что ездить это важно. Нет, в нашей стране важно участие в государственных концертах. Потому что если говорить даже с точки зрения какой-то коммерции, платежеспособный человек – это тот человек, который смотрит телевизор.
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