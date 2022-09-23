Мобилизация в Беларуси, амнистия и ШОС. Лукашенко 2,5 часа общался с журналистами
Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов.
О том, кто принял участие в беседе, и детально о тематике расскажет Алена Сырова.
Общение с журналистами в графике белорусского Президента предусмотрено раз в месяц минимум (иногда чаще, с учетом повестки). Как правило, глава государства отвечает на вопросы журналистов президентского пула, но в последний год бывают и такие форматы, как в этот раз. Блогеры, репортеры, чья работа напрямую не связана с освещением деятельности белорусского лидера, смотрят на происходящее сквозь свою призму и транслируют ее общественности, имеют возможность о волнующем спросить Александра Лукашенко напрямую.
Первый вопрос очевиден. Объявленная в России частичная мобилизация послужила поводом для попытки подогреть белорусское общество, мол Беларуси приготовиться.
Главнокомандующий отвечает: не будет никакой мобилизации, это вранье! Подробности здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Делая выводы, извлекая уроки, мы действуем. Но, еще раз повторяю, мы ничего не исключаем.
И в этом своем заявлении Александр Лукашенко абсолютно правдив и искренен. Будь иначе, непременно бы сказал «нет, исключено». Но разве можно гарантировать такое в наше время, когда мир переворачивают с ног на голову в считанные часы? И в эпоху постправды единственным оружием и шансом на выживание и самосохранение может быть только правда. Как бы ни казалась эффективна и эффектна ложь. На это Александр Лукашенко ориентирует журналистов, которые заинтересованы в сильной Беларуси.
Президент – журналистам: «Против нас развернута война». Подробнее.
В целом Александр Лукашенко общался с журналистами более двух с половиной часов. За это время несколько раз менялась погода, тон разговора, его тематика. Резюмировал же встречу Президент следующим образом.
Александр Лукашенко:
Мы закладываем сейчас основу жизни и существования нашего общества и наших детей. Поэтому мы не должны сделать так, чтобы они озлоблены были. Но и врагам прощать не должны. Вот к чему привело это всепрощеничество. Сложный период. Поэтому надо идти от жизни. Сделал шаг, посмотрел – правильно? Дальше идем.
Большая часть сказанного сегодня не будет публичной. Это было понятно с самого начала разговора, но тем ценнее и полезнее он для обеих сторон. И для общего дела – сохранения суверенной Беларуси.
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