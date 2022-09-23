Мобилизация в Беларуси, амнистия и ШОС. Лукашенко 2,5 часа общался с журналистами

Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов. О том, кто принял участие в беседе, и детально о тематике расскажет Алена Сырова.

Общение с журналистами в графике белорусского Президента предусмотрено раз в месяц минимум (иногда чаще, с учетом повестки). Как правило, глава государства отвечает на вопросы журналистов президентского пула, но в последний год бывают и такие форматы, как в этот раз. Блогеры, репортеры, чья работа напрямую не связана с освещением деятельности белорусского лидера, смотрят на происходящее сквозь свою призму и транслируют ее общественности, имеют возможность о волнующем спросить Александра Лукашенко напрямую.

Первый вопрос очевиден. Объявленная в России частичная мобилизация послужила поводом для попытки подогреть белорусское общество, мол Беларуси приготовиться. Главнокомандующий отвечает: не будет никакой мобилизации, это вранье! Подробности здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Делая выводы, извлекая уроки, мы действуем. Но, еще раз повторяю, мы ничего не исключаем.