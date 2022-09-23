Лукашенко о вступлении в ШОС: «Если уж пошли, надо идти. А момент сейчас такой, что надо быстро это делать»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо усиливать в ШОС, так это оперативность. Если уж пошли, надо идти. А момент сейчас такой, что надо быстро это делать. И вот суть моего заявления в конце была, что надо дать шанс прогрессивному человечеству. Коль люди наткнулись на нас и видят, что мы можем в ШОС дать альтернативу. Некоторые из вашей братии уже пописывают, что чуть ли не альтернатива Организации Объединенных Наций. Может быть, рановато, но, видите, уже люди об этом думают. Надо встраивать Беларусь в эту систему мировых отношений международных. Посмотрите, сколько стали партнерами. По-моему, четыре или три государства: и Катар, и Эмираты, и Саудовская Аравия – богатейшие страны. Партнерами стали. Мы были когда-то партнерами. Кто-то наблюдателем стал. Уже Турция, заявления пошли, готовы вступить, хотя раньше на дух не воспринимали ШОС. Азербайджан и многие богатейшие страны, за которыми будущее точно. То есть организация быстро начала развиваться, государства пошли сюда. И наше счастье, что мы раньше всех их в свое время стали присматриваться к ШОС. И в свое время я принял решение. А что плохого, что мы будем партнерами, потом наблюдателями станем? Что в этом плохого? Мы приезжаем, встречаемся с огромным количеством людей, прорывной была встреча с Си Цзиньпином. Как они заявили, мы вышли на очень высокий уровень сотрудничества. Всепогодного, стратегического, как у них это говорят. Это не просто слова. В Китае слов на ветер не бросают. Все вопросы мы решили с Си Цзиньпином. Все. Он сказал: да, мы это будем делать.