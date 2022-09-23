«Не должно быть дикого радикализма». Президент объяснил, что делать с чрезмерными патриотами

Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов.

Некоторые под марочку «патриотизма» и, прикрываясь статусом «ябатьки», переходят грани, решив таким образом действовать вроде бы и из благих целей. Как быть? Вопрос от журналистов инспирирован конкретными примерами, которые могут казаться местячковыми, но по факту уже на виду и на президентском уровне – повод задуматься.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ: Вы знаете, закон ведь един для всех. И, например, если кто-то что-то нехорошее напишет или скажет в интернете про Александра Генриховича, не то, что он плохо кукурузу убрал, а как-то резко, жестко, грубо. Он понесет наказание. И скорее всего окажется, что человек этот не наш, который в 2020 году хотел, чтобы власть как-то поменялась. Но иногда что-то похожее могут себе позволить, особенно в последнее время, те люди, которые в 2020 году были рядом с нами. Если что-то Турчин сделает не так быстро, там уже не только иногда бывает недовольство, но и оскорбления и угрозы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: С Турчиным проще. Потому что Турчина может угробить только один человек. И у меня их семь, я никогда этого не сделаю. Я разберусь сначала.

Игорь Тур:

Иногда наши люди уже, до сих пор заряженные после 2020 года, в отсутствии вот такого общего врага в виде БЧБ иногда бросаются друг на друга. Что с этим делать?

Александр Лукашенко:

Я это вижу, я это понимаю. И не зря я часто подчеркиваю: ребята, не надо допустить раскола в стране. Надо в этот период отсеять всех мерзавцев, эти 10 %. А эти 90 % – надо очень аккуратно разбираться. Да, ни в коем случае не должно быть дикого радикализма. Но и власть не должна под вывеской того, что ты сказал: ах, вот они, радикалы, наши патриоты чрезмерные. А некоторые во власти: ай, ладно, пускай будет так. У нас уже таких фактов было немало, а время прошло. Простили. А, ну ладно, пускай будет так. Но мы же их видим, мы же за ними наблюдаем. Они мерзавцами были, мерзавцами и остались. Поэтому каша, сейчас каша. И надо быть очень и очень осторожным в этот период времени.

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