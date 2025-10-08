Назаров пригласил Лукашенко приехать в Городец уже весной: «Покажем обновлённую инфраструктуру»
Ситуация в сельском хозяйстве, на государственных рубежах, а также планы сотрудничества с Оманом. Эти темы стали заглавными в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко 8 октября принял три доклада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один доклад главе государства – управляющий делами Президента. Юрий Назаров отчитался о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Было доложено о сроках их завершения с учетом корректировок, внесенных Президентом. Отдельный разговор шел о предприятии «Агро Городец» в Шкловском районе. Ряд недоработок вызвал серьезную критику главы государства. Юрий Назаров доложил о том, что уже исправлено, а также о планах, которые предстоит реализовать.
«Упаси бог, это не будет сделано!» Лукашенко дал поручения в Шкловском районе.
Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
По «АСБ-Агро Городец» разговор не очень простой и лицеприятный – у нас сегодня есть программа, как это предприятие поставить на хорошие рельсы, чтобы оно стало зарабатывать на своем развитии. Вчера с райисполкомом и облисполкомом проехали по объектам, наметили ряд предприятий по срокам. Президента я пригласил весной приехать в Городец. И мы ему покажем обновленную, а где-то новую инфраструктуру сельскохозяйственного производства.
Беларусь и Оман готовят масштабный проект в сельском хозяйстве. Назаров рассказал подробности