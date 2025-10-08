Назаров пригласил Лукашенко приехать в Городец уже весной: «Покажем обновлённую инфраструктуру»

Ситуация в сельском хозяйстве, на государственных рубежах, а также планы сотрудничества с Оманом. Эти темы стали заглавными в рабочем графике Президента. Александр Лукашенко 8 октября принял три доклада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один доклад главе государства – управляющий делами Президента. Юрий Назаров отчитался о ходе строительства объектов, ряд из которых не так давно инспектировал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Было доложено о сроках их завершения с учетом корректировок, внесенных Президентом. Отдельный разговор шел о предприятии «Агро Городец» в Шкловском районе. Ряд недоработок вызвал серьезную критику главы государства. Юрий Назаров доложил о том, что уже исправлено, а также о планах, которые предстоит реализовать. «Упаси бог, это не будет сделано!» Лукашенко дал поручения в Шкловском районе.

