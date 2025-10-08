Политическая нестабильность во Франции обойдётся стране в 15 млрд евро

Тяжелый и, похоже, пока безвыходный политический кризис, в который погрузилась Франция, грозит перерасти в не менее серьезный кризис экономический. Причем со всеми далеко идущими последствиями, которые не понравятся ни президенту Макрону, у которого сейчас и так шаткое положение, ни самим французам. Хотя, судя по начавшимся протестам, их терпение от действий правительства и так исчерпано, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Череда отставок премьеров и перестановок в кабмине очень быстро ведет к падению экономики. Ущерб от политического кризиса может составить 15 миллиардов евро. На фоне всеобщей неопределенности, в которой оказалась страна, инвесторы не хотят вкладывать деньги во всякого рода проекты.

Промышленники сворачивают производство и собираются проводить массовые сокращения. А французы в таких условиях не хотят тратить деньги, дожидаясь лучших времен. Хотя в то, что они быстро наступят, сейчас не верит никто, даже сами политики. Они не только не видят выхода из кризиса, а даже сами углубляют его. Так, парламентская оппозиция готова потопить любые предложения о новом правительстве ради своих политических амбиций.