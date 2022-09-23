«Они накануне грандиозного шухера». Лукашенко рассказал, что ждёт Польшу в скором времени

Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов.
Глава государства в процессе приводил множество примеров и инсайдов с полей ШОС. Не всеми ими стоит делиться с общественностью – всему свое время. Однако некоторые штрихи к портрету все же покажем.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Европа наломала дров, особенно Варшава. А вы им нарубили дров, после этого, это был флешмоб, весь Узбекистан вам аплодировал. Мы просто заранее приехали, работали. Вот, ваш батька дрова рубит?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Там Эрдоган, по-моему, мне телефон несет: что ты делаешь? Говорю: Европу спасаю. Зачем?
Евгений Пустовой:
Дуда, Моравецкий поникли, обижаются. Вы им рубите дрова, хотите согреть по-славянски, образно говоря. А они никак не могут понять, никак не могут себя отстегнуть от Вашингтона. Как с ними жить и что бы вы сказали им еще хорошего?
Александр Лукашенко:
Вы знаете, я уже все, что мог, сказал. Думаю, им народ скажет в ближайшее время. Они накануне грандиозного шухера – выборы у них. У них выборы, они эту чашу, как мы в 2020 году с их подачи, изопьют до дна. Только не с нашей подачи, мы их трогать не будем, а народ с них спросит. Поэтому и политика изменится.
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