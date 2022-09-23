«Они накануне грандиозного шухера». Лукашенко рассказал, что ждёт Польшу в скором времени

Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов. Глава государства в процессе приводил множество примеров и инсайдов с полей ШОС. Не всеми ими стоит делиться с общественностью – всему свое время. Однако некоторые штрихи к портрету все же покажем.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Европа наломала дров, особенно Варшава. А вы им нарубили дров, после этого, это был флешмоб, весь Узбекистан вам аплодировал. Мы просто заранее приехали, работали. Вот, ваш батька дрова рубит?