«За деньги или просто так я судьбами людей не торгую». Есть ли в законопроекте об амнистии политическая выгода?
Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов.
Здесь же вопрос об амнистии и прощении только уже тех, кто перешел черту. И не только в 2020-м.
Определенная часть публики, как водится, возбудилась. И начали уже пописывать, говорить, что вот сейчас Президент Лукашенко освободит, примет решение, выпустит на свободу. То есть начнет некий политический торг.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не буду торговаться, даже если за этим будет какая-то выгода для страны. Потому что я знаю, а как я вам буду смотреть в глаза? Если я просто выпущу, как меня попросили. Нет, этого никогда не будет. Они должны за это отвечать, потому что если будет попустительство, это повторится снова. Но там, где можно пойти на компромисс какой-то, там надо идти. Это же наше общество. Поэтому вы не волнуйтесь. Я все это оцениваю, в кучу складываю, делю, не делю, иду на компромисс или не иду. Но тот, кто должен сидеть, тот будет сидеть. Я все-таки информацией обладаю большей. И за деньги или просто так я судьбами людей не торгую. Я к этому не приучен. Никогда. Чужого не бери и не обижай человека. Справедливость, справедливость, насколько это возможно, и еще раз справедливость.
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