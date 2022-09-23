«За деньги или просто так я судьбами людей не торгую». Есть ли в законопроекте об амнистии политическая выгода?

Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов. Здесь же вопрос об амнистии и прощении только уже тех, кто перешел черту. И не только в 2020-м.

Определенная часть публики, как водится, возбудилась. И начали уже пописывать, говорить, что вот сейчас Президент Лукашенко освободит, примет решение, выпустит на свободу. То есть начнет некий политический торг.