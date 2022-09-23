«Где-то перегнём, придётся отступать – это плохо». Стоит ли белорусам полностью отгораживаться от влияния Запада?

Новости Беларуси. Во время посещения мемориального комплекса «Хатынь» глава государства в неформальной обстановке пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Темы самые актуальные – от амнистии до членства в ШОС, от предстоящих встреч с зарубежными коллегами до вопросов патриотизма. Общение длилось порядка двух с половиной часов. Александр Лукашенко максимально откровенно ответил более чем на десяток острых вопросов. Сама собою зашла речь о патриотизме. Понятно, что нельзя заставить кого-то любить или относиться с трепетом и нежностью к кому-то или чему-то, но можно ведь постараться привить основы уважения. Как?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Оттуда это все идет – от детского садика, от школы. И вот на таких примерах надо показывать. Сколько тут деток погибло! Они в чем виноваты? Они также хотели жить. Они здесь бегали по лесу, они смеялись, овец, коров, телят выпасали и так далее. Они хлеб здесь выращивали. А они сгорели. За что? Поэтому надо свое беречь, чтобы не быть сожженными в этих сараях. Поэтому надо это хранить, а не низвергать памятники, как это делают очумелые у наших соседей.