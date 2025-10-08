Придётся затянуть пояса – канцлер Германии анонсировал падение доходов из-за проблем в экономике

К тяжелым временам призвал готовиться жителей страны и канцлер Германии. Фридрих Мерц признал, что немцам стоит затянуть пояса, потому что в ближайшее время их доходы сильно упадут из-за проблем в экономике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решать эту проблему власти думают за счет своих же граждан, которым придется увеличить расходы на социальные нужды: медицину и пенсии. В 2026 году ожидается новая бюджетная дыра в размере не менее 4 миллиардов евро. Власти обсуждают увеличение взносов и частичную отмену льгот.

Фридрих Мерц, федеральный канцлер Германии:

Могу сказать одно: в будущем нашему населению придется тратить больше своего располагаемого дохода на пенсии и здравоохранение. Но это должно быть сделано справедливо. Граждане должны чувствовать, что каждый вносит свой вклад. Поэтому это очень серьезная задача, к которой следует отнестись серьезно.

Чтобы исправить ситуацию, канцлер предложил увеличить пенсионный возраст с нынешних 67 до 73 лет. Такие меры не добавляют баллов популярности Мерцу. Согласно последним опросам, работой канцлера недовольны более 70 % немцев.