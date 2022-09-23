Президент – журналистам: «Против нас развернута война»

На возможные угрозы и провокации Беларусь будет реагировать. Именно для этого на регулярной основе в стране проводятся разного уровня учения, в том числе с участием народного ополчения. А вот война, которая касается Беларуси напрямую, идет в информационном поле. Успешно отстаивать национальные интересы в рамках такого противоборства непросто, но белорусы обязаны отвечать. А главное оружие в информационной войне – правда. На этом акцентировал внимание Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Против нас развернута война, идет по линии информационно-психологических операций. У них все это основано на фейках. Возьмите Бучу – яркий пример информационно-психологических операций. Имело воздействие? Колоссальное. На экране не должно быть открытого вранья. Да, вы можете как-то показать, как вы делаете – художественно, не художественно. Но в основе должна лежать правда. Изначально должна быть правда, потому что если фейк, это все равно через некоторое время станет достоянием. Те, кто свозит, пусть меня простят, трупы погибших, а потом снимают на телефон, на камеру. Ведь рано или поздно они заговорят. Они же расскажут, как это было. Ну, им наплевать на это. Но нам не наплевать. Нам нельзя так поступать, поэтому в основе должны быть факты. Конкретные факты на стол, а вы уже подавайте, интерпретируйте, как вы сочтете нужным. В этом должна быть разница операций от нашей стороны с теми операциями фейковыми, которые они проводят.