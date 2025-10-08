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Можно ли поставить диагноз онлайн? Ответила врач-блогер

08 октября 2025 17:24
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ: 
Вы врач-педиатр высшей категории, но и в том числе блогер. В Instagram у вас почти 12 тысяч подписчиков. Какие советы даете и какие вопросы задают? 

Можно ли поставить диагноз онлайн? Ответила врач-блогер-2

Ольга Кардаш, врач-педиатр высшей категории, блогер:
Я рациональный блогер, я бы, наверное, себя так назвала, потому что изначально мой блог заводился не для того, чтобы лечить в интернете, а для того, чтобы люди могли экстренно со мной связаться, найти меня, чтобы я могла сообщить какую-то информацию и так далее. Безусловно, конечно, поступают запросы: посмотрите, полечите, подскажите.

Очень вежливо объясняю всем, что, к сожалению, сделать это в Сети невозможно. Неважно, каким ты ресурсом пользуешься. Потому что всегда нужен очный осмотр, чтобы не совершить ошибку. Это очень важный момент. Поэтому, наверное, у меня всего лишь 12 тысяч подписчиков, потому что я ограничиваю свои возможности и не позволяю своим пациентам лечиться посредством интернета.

Подробности в видео.

# Здоровье # Здравоохранение Беларуси # Интернет # Григорий Азарёнок # Ольга Кардаш

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