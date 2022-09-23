«Такая модель сейчас очень распространена». В чём плюсы и минусы гостевого брака?

Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Сколько раз в неделю видеться с мужчиной для вас норма?

Ирина Ханило, мастер по перманентному макияжу:

С мужем? Ольга Шерснева:

С мужем. Ирина Ханило:

Не с мужем. Если встречаться, было бы оптимально два раза в неделю, чтобы была возможность для работы, детей, спорта и встреч с мужчиной. Ольга Шерснева:

Как вы относитесь вообще к свободному браку? Встречалась ли у вас в практике такая модель? Устраивает ли она обоих?