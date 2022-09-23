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«Такая модель сейчас очень распространена». В чём плюсы и минусы гостевого брака?

23 сентября 2022 18:33
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Муж и жена работают, и на друг друга не хватает времени. Могут ли возвышенные чувства подчиниться графику? Казалось бы, ответы очевидны. Но не все так просто, ситуации бывают разные. О том, как выстроить гармоничные отношения, когда твой партнер постоянно загружен, и стоит ли выбирать карьеру, когда на кону семейное счастье, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Сколько раз в неделю видеться с мужчиной для вас норма?

«Такая модель сейчас очень распространена». В чём плюсы и минусы гостевого брака?-1

Ирина Ханило, мастер по перманентному макияжу:
С мужем?

Ольга Шерснева:
С мужем.

Ирина Ханило:
Не с мужем. Если встречаться, было бы оптимально два раза в неделю, чтобы была возможность для работы, детей, спорта и встреч с мужчиной.

Ольга Шерснева:
Как вы относитесь вообще к свободному браку? Встречалась ли у вас в практике такая модель? Устраивает ли она обоих?

«Такая модель сейчас очень распространена». В чём плюсы и минусы гостевого брака?-4

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Такая модель сейчас очень распространена на самом деле.

Ольга Шерснева:
Это гостевой брак?

Наталья Евтихова:
Есть гостевой брак, свободные отношения – штамп стоит в паспорте, по-разному. Если обоих партнеров это устраивает, то удача. Но если одного это устраивает, а другого нет, то это уже несчастье того партнера, которого не устраивает.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
То есть надо искать просто своего партнера.

«Дело не в количестве времени». О чем надо помнить родителям, чтобы ребёнок не чувствовал недостаток внимания – подробнее здесь.

# Брак и семья # общество # Ольга Шерснёва # Ирина Ханило # Наталья Евтихова # Алеся Лакина # Фотофакт

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