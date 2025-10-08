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«Хотят волшебную таблетку». Психолог объяснила, почему люди начинают быстро доверять врачам-блогерам

08 октября 2025 17:31
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Хотят волшебную таблетку». Психолог объяснила, почему люди начинают быстро доверять врачам-блогерам-2

Виктория Протас, психолог, блогер:
Люди хотят волшебную таблетку. Я 20 лет занимаюсь психологией, вам хочу сказать одно, придите, за одну сессию решите все мои вопросы. Здесь только про волшебную таблетку, на самом деле. Вы говорите про критическое мышление, вы понимаете, что критическое мышление в процессе стресса падает само собой. То есть у человека, допустим, вопрос – рак, у него критического мышления нет. Он увидел пост доктора, как не заболеть раком, или слово «рак», он выдернул слово «рак». Он сразу смотрит, как же мне излечиться. Критическое мышление всегда будет снижено в процессе стресса. Когда у человека есть проблемы, естественно, у него будет снижено критическое мышление. Это абсолютно нормально.

Подробности в видео.

# Психология # Здоровье # Григорий Азарёнок # Виктория Протас

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