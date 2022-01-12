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Митрополит Вениамин: надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору, получит наименование в честь владыки Филарета

12 января 2022 18:38
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Новости Беларуси. 12 января – годовщина смерти Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поминальные мероприятия прошли в Жировичском монастыре, где и похоронен Владыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Десятки людей приехали почтить память великого наставника, патриота и любимого духовного архипастыря – так еще при жизни верующие называли митрополита Филарета. По поручению Президента на могилу возложены цветы от имени Александра Лукашенко.  

Митрополит Вениамин: надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору, получит наименование в честь владыки Филарета-1

Особое отношение к людям и неизменно мудрое руководство на пути сохранения веры – это больше всего отличало Владыку. В его копилке высокие государственные награды: звание Героя Беларуси, ордена Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины и другие. Ведь именно с именем митрополита Филарета связан подъем Белорусской православной церкви, а также возрождение лучших традиций духовности и культуры нашего народа. Это в свое время особенно подчеркивал глава государства.  

Как Александр Лукашенко вспоминал митрополита Филарета – читайте здесь.   

Митрополит Вениамин: надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору, получит наименование в честь владыки Филарета-4

И все говорили – это годовщина по великому патриоту, который в сложных условиях эпохи постатеизма смог возродить все исторически существовавшие белорусские епархии, возобновил деятельность монастырей, Минской духовной семинарии. А еще по его благословению на белорусской земле был воссоздан знаменитый крест преподобной Ефросиньи Полоцкой. Митрополит Филарет стоял и у истоков уникального социального проекта Белорусской православной церкви – Дом милосердия. По инициативе Владыки в церковный календарь внесли праздник – Собор белорусских святых. Его заслуги можно долго перечислять, а лучше – увековечить.  

Митрополит Вениамин: надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору, получит наименование в честь владыки Филарета-7

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси:  
В городе Гродно улица названа в честь Владыки митрополита Филарета. Близ Минского кафедрального собора идет подготовка, в ближайшее время мы надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору Минскому, также получит наименование в честь памяти Владыки Филарета. Кроме того, сейчас готовится к установке памятник Владыке – это также близ кафедрального сбора, там, где он начинал как правящий архиерей свое служение и вдоль того прохода, по которому он обычно направлялся в собор. Во многих городах наших, особенно кафедральных, будут и уже установлены памятные доски о том, что Владыка Филарет посещал этот храм или заложил ту или другую церковь.  

Митрополит Вениамин: надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору, получит наименование в честь владыки Филарета-10

Такие инициативы помогут трудам митрополита Филарета стать примером служения Богу, стране и людям для будущих поколений. На земле продолжает жить его дело, на небесах у белорусов есть свой молитвенник. А над Жировичским монастырем сегодня вновь кружили белые птицы.  

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# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Филарет # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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