Митрополит Вениамин: надеемся, что площадь, прилегающая к кафедральному собору, получит наименование в честь владыки Филарета

Новости Беларуси. 12 января – годовщина смерти Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поминальные мероприятия прошли в Жировичском монастыре, где и похоронен Владыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Десятки людей приехали почтить память великого наставника, патриота и любимого духовного архипастыря – так еще при жизни верующие называли митрополита Филарета. По поручению Президента на могилу возложены цветы от имени Александра Лукашенко.

Особое отношение к людям и неизменно мудрое руководство на пути сохранения веры – это больше всего отличало Владыку. В его копилке высокие государственные награды: звание Героя Беларуси, ордена Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины и другие. Ведь именно с именем митрополита Филарета связан подъем Белорусской православной церкви, а также возрождение лучших традиций духовности и культуры нашего народа. Это в свое время особенно подчеркивал глава государства. Как Александр Лукашенко вспоминал митрополита Филарета – читайте здесь.

И все говорили – это годовщина по великому патриоту, который в сложных условиях эпохи постатеизма смог возродить все исторически существовавшие белорусские епархии, возобновил деятельность монастырей, Минской духовной семинарии. А еще по его благословению на белорусской земле был воссоздан знаменитый крест преподобной Ефросиньи Полоцкой. Митрополит Филарет стоял и у истоков уникального социального проекта Белорусской православной церкви – Дом милосердия. По инициативе Владыки в церковный календарь внесли праздник – Собор белорусских святых. Его заслуги можно долго перечислять, а лучше – увековечить.