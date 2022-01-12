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Уже возвращено резидентами в виде налогов. Сколько государство вложило средств в «Великий камень»?

12 января 2022 18:26
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Новости Беларуси. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Это 12 января подчеркнул посол Китая в Минске, выступая на международной конференции, посвященной 30-летию дипотношений между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За этот довольно небольшой для истории период Минску и Пекину вместе удалось достичь многого. Нас связывают серьезные экономические проекты, Китай стал нашим вторым торговым партнером. И если в деталях, то белорусский экспорт на рынок Поднебесной каждый год увеличивается примерно на четверть.  

Константин Герцев продолжит.  

Уже возвращено резидентами в виде налогов. Сколько государство вложило средств в «Великий камень»?-1

Один из символов проекта «Пояс и путь» – индустриальный парк «Великий камень». Его называют связующим звеном для бизнеса Европы и Азии. Именно сюда приходят работать и создавать производства высокотехнологичные иностранные компании со всех уголков мира. Сегодня это 85 резидентов из 15 стран, а общий объем инвестиций давно перерос цифру в миллиард долларов.  

Уже возвращено резидентами в виде налогов. Сколько государство вложило средств в «Великий камень»?-4

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»:  
Вложено в парк более 718 миллионов долларов. Но я бы от этой крупной цифры отошел с точки того, что сами экономические показатели предприятий, которые здесь работают, нацеливают на позитивный взгляд с точки зрения того, что уже в прошлом году мы вышли на безубыточную работу в целом нашего парка. Речь идет и о получении прибыли нашими предприятиями. Наши предприятия в три раза увеличили экспортный потенциал выручки. И в 20 стран мира поставляют свою продукцию. Я стараюсь отмечать то, что страна потратила на создание нашего парка и вложила в инфраструктуру – только резидентами нашего парка «Великий камень» уже возвращено в виде налогов.  

«Можно назвать идеальными отношениями». Что бывший посол Беларуси в КНР говорит о сотрудничестве стран?  

# Беларусь-Китай # общество # Константин Герцев # Анатолий Тозик # Се Сяоюн # Александр Ярошенко # Ирина Пасюкевич # Фотофакт

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