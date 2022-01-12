Уже возвращено резидентами в виде налогов. Сколько государство вложило средств в «Великий камень»?

Новости Беларуси. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Это 12 января подчеркнул посол Китая в Минске, выступая на международной конференции, посвященной 30-летию дипотношений между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За этот довольно небольшой для истории период Минску и Пекину вместе удалось достичь многого. Нас связывают серьезные экономические проекты, Китай стал нашим вторым торговым партнером. И если в деталях, то белорусский экспорт на рынок Поднебесной каждый год увеличивается примерно на четверть.