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Уже не просто дружба. Посол КНР в Беларуси высказался об отношениях между станами

12 января 2022 17:43
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Новости Беларуси. Отношения КНР и Беларуси выдержали испытания стремительно меняющейся международной обстановкой. Это 12 января подчеркнул посол Китая в Минске, выступая на международной конференции, посвященной 30-летию дипотношений между нашими странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

За этот довольно небольшой для истории период Минску и Пекину вместе удалось достичь многого. Нас связывают серьезные экономические проекты, Китай стал нашим вторым торговым партнером. И если в деталях, то белорусский экспорт на рынок Поднебесной каждый год увеличивается примерно на четверть.  

Константин Герцев продолжит.  

Уже не просто дружба. Посол КНР в Беларуси высказался об отношениях между станами-1

Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:  
Наши политические отношения уже поднимаются от первоначальных дружеских отношений и сотрудничества до стратегических отношений, до доверительных всесторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества. Наши политические отношения уже поднимаются сразу же на три ступеньки.  

Се Сяоюн: скоро предоставим нашим белорусским друзьям ещё 1,5 миллиона доз вакцины. Подробности здесь.  

# Беларусь-Китай # общество # Константин Герцев # Анатолий Тозик # Се Сяоюн # Александр Ярошенко # Ирина Пасюкевич # Фотофакт

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