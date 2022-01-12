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«Был примером и образцом». Виктор Лискович побывал в Жировичском монастыре, где похоронен митрополит Филарет

12 января 2022 17:36
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Новости Беларуси. 12 января – годовщина смерти Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поминальные мероприятия прошли в Жировичском монастыре, где и похоронен Владыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Был примером и образцом». Виктор Лискович побывал в Жировичском монастыре, где похоронен митрополит Филарет-1

Десятки людей приехали почтить память великого наставника, патриота и любимого духовного архипастыря – так еще при жизни верующие называли митрополита Филарета. По поручению Президента на могилу возложены цветы от имени Александра Лукашенко.  

«Был примером и образцом». Виктор Лискович побывал в Жировичском монастыре, где похоронен митрополит Филарет-4

Вот и сегодня среди десятков цветов от верующих к кресту на могиле митрополита Филарета – букет от главы государства. Разумеется, белоснежные розы. По поручению главы государства их возложил глава администрации Президента Игорь Сергеенко.  

«Был примером и образцом». Виктор Лискович побывал в Жировичском монастыре, где похоронен митрополит Филарет-7

Сергеенко: «Год как ушел из жизни в мир иной выдающийся человек митрополит Филарет. Его труд высоко оценен» – читайте здесь.  

«Был примером и образцом». Виктор Лискович побывал в Жировичском монастыре, где похоронен митрополит Филарет-10

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Каждый из нас должен оставить след в жизни своими делами, своими поступками. И вот именно своим служением Отечеству, нашей стране, владыка Филарет именно таким был примером и образцом.  

# Некролог # общество # Александр Лукашенко # Митрополит Филарет # Игорь Сергеенко # Виктор Лискович # Галина Буро # Фотофакт

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