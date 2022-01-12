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Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей

12 января 2022 18:21
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Новости Беларуси. Минская региональная таможня отмечает вековой юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня ведомство работает по сути в новой системе координат – в разы быстрее и эффективнее. Это прежде всего современные технологии. Умные пункты пропуска и цифровой документооборот. Впрочем, при проверках некоторых грузов мало что пока способно заменить профессионализм людей.

О секретах профессии Вероника Кудринецкая.  

Пять секунд – на списание таможенных платежей. Четыре – проверка таможенных рисков. Одна – запрос данных в архиве и тридцать – запрос информации в других структурах.  

Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:  
Секунды, которые тратятся на обработку таможенных процедур – результат успешной таможенной реформы. Есть еще один объективный показатель эффективной работы – за 2021 год в республиканский бюджет было перечислено свыше 5 миллиардов белорусских рублей. Несмотря на пандемию и нестабильную экономическую ситуацию в мире – экспорт растет, а значит, повышается транзитная привлекательность Беларуси.  

Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей-4

Минская региональная таможня стоит на первом рубеже обеспечения экономической безопасности страны. Последнее десятилетие ведомство работает, по сути, в новой системе координат – в разы быстрее и эффективнее.  

Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей-7

Сергей Иванов, начальник Минской региональной таможни:  
За прошедшее время в таможне произошли существенные качественные изменения, которые диктуются условием времени и условием совершения ведения бизнеса. На сегодняшний день в структуру входит 11 пунктов таможенного оформления. Плюс три таможенных поста. Два из которых являются республиканскими.  

Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей-10

Национальный аэропорт Минск и пункт таможенного осмотра в Молодечно. В зоне деятельности последней, помимо таможенных функций – отдельные функции органов пограничного контроля. 500 тысяч деклараций в год. 90 % из них в электронном виде. Физические контакты сведены на нет. Для бизнеса создана безбарьерная среда. Перед таможенной службой стоят важнейшие задачи – эффективно и быстро вовлекать товары в экономический оборот, защищать национальную безопасность и обеспечивать суверенитет государства. Таможенники как нельзя лучше знают правовой статус этих терминов. Эти ориентиры еще более актуальны в год принятия нового Основного закона страны.  

Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей-13

Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:  
Наша страна всегда очень ответственно относилась и относится к своему транзитному положению в Европе. У нас создана целая сеть, целая система отстроенных пунктов модернизированных, реконструированных пунктов таможенного оформления. Но, к сожалению, наши западные соседи сейчас, в особенности Литва, предпринимают мыслимые и немыслимые ухищрения для того, чтобы затруднить следование транспортных потоков. В нашем представлении служба – это прежде всего внешняя торговля, экономическое движение вперед, а не стены и какая-то неготовность вместе по-партнерски, по-соседски работать над развитием экономик наших стран.  

Экспорт растёт, повышается транзитная привлекательность Беларуси. Минская региональная таможня отмечает 100-летний юбилей-16

Владимир Арчаков вручил таможенникам медали «За безупречную службу» I и II степени, а также почетные грамоты Совета Министров.  

В структуре Минской региональной таможни – 500 профессионалов своего дела. В зоне контроля – 22 района. И большая ответственность – не пропустить контрабанду и контролировать все, что пересекает наши рубежи. Доход бюджета за 2021 год – больше 5 миллиардов рублей. И из этих денег выплатили пенсии, построили больницы и запустили собственную БелАЭС. Таможня дала добро.  

# Таможня Беларуси # общество # Сергей Иванов # Вероника Кудринецкая # Владимир Арчаков # Фотофакт

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