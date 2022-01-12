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Сергеенко: «Год как ушёл из жизни в мир иной выдающийся человек митрополит Филарет. Его труд высоко оценён»

12 января 2022 11:12
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Новости Беларуси. Поминальная молитва 12 января прозвучала в Жировичском монастыре в память о Владыке Филарете. Сегодня годовщина со дня его смерти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Белорусской православной церкви его уход стал огромной утратой.

Сергеенко: «Год как ушёл из жизни в мир иной выдающийся человек митрополит Филарет. Его труд высоко оценён»-1

К могиле Филарета в Жировичи приехали епископы со всей Беларуси. По поручению Александра Лукашенко почтить память Владыки приехал глава Администрации Президента.

Сергеенко: «Год как ушёл из жизни в мир иной выдающийся человек митрополит Филарет. Его труд высоко оценён»-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Год как ушел из жизни в мир иной выдающийся человек митрополит Филарет, почетный первый руководитель экзархата. Человек, который создавал Белорусскую православную церковь, много сделал для духовного возрождения в целом нашей страны. Роль и вклад Патриарха высоко оценивает глава государства, его вклад в духовную сокровищницу нашей страны. Его труд высоко оценен, он удостоен высокого звания Героя Беларуси в 2006 году. В прошлом году, когда он ушел из жизни, Президент так и сказал, что ушел настоящий Герой Беларуси.

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# Церковь # общество # Игорь Сергеенко # Митрополит Филарет # Александр Лукашенко # Фотофакт

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