«Потеряли действительно дорогого человека для всех православных». 12 января – годовщина смерти митрополита Филарета

Новости Беларуси. Поминальная молитва 12 января прозвучала в Жировичском монастыре в память о Владыке Филарете. Сегодня годовщина со дня его смерти. Для Белорусской православной церкви его уход стал огромной утратой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При жизни Филарет был одним из самых уважаемых и любимых верующими архипастырей. В годы его служения в Беларуси по сути было возрождено православие – строились храмы, создавались новые приходы, церковь объединяла все больше верующих.

На могиле Владыки провели заупокойную литию. Божественную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. К могиле Филарета в Жировичи приехали епископы со всей Беларуси. По поручению Александра Лукашенко почтить память Владыки приехал глава Администрации Президента.