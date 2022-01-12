«Потеряли действительно дорогого человека для всех православных». 12 января – годовщина смерти митрополита Филарета

Новости Беларуси. Поминальная молитва 12 января прозвучала в Жировичском монастыре в память о Владыке Филарете. Сегодня годовщина со дня его смерти. Для Белорусской православной церкви его уход стал огромной утратой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
При жизни Филарет был одним из самых уважаемых и любимых верующими архипастырей. В годы его служения в Беларуси по сути было возрождено православие – строились храмы, создавались новые приходы, церковь объединяла все больше верующих.
На могиле Владыки провели заупокойную литию. Божественную литургию возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин. К могиле Филарета в Жировичи приехали епископы со всей Беларуси. По поручению Александра Лукашенко почтить память Владыки приехал глава Администрации Президента.
Сергеенко: «Год как ушел из жизни в мир иной выдающийся человек митрополит Филарет. Его труд высоко оценен» – подробности далее.
Наталья Пивоварова, жительница агрогородка Жировичи:
Моя жизнь с митрополитом Филаретом связана с самого детства. Я его знала, когда еще была маленькая, потому что сама местный житель. Он был очень добрый. В детстве мы всегда называли его добрым дедушкой. Он всегда был очень улыбчив, находил добрые слова, чуткие и для детей, и для взрослых. Все, кто к нему приходили, испытывали какую-то радость. И сегодня, год спустя, не утихает боль потери – потеряли действительно дорогого человека для всех православных.