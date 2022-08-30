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Минюст рассказал, каких партий точно не будет в Беларуси

30 августа 2022 17:00
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Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано». Читать здесь.

Отдельно остановились на вопросе финансирования политических партий. Однозначное «нет» денежным потокам из-за рубежа.

Минюст рассказал, каких партий точно не будет в Беларуси-1

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Вот скажите, если партия выступает против Конституции Республики Беларусь, она достойна быть зарегистрированной или существовать? Я полагаю, что нет. Если партия финансируется из бюджета другого государства или юридического лица, находящегося за пределами Республики Беларусь, она чьи интересы защищает, народа Республики Беларусь или тех, кто ее финансирует?

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# Белорусские партии # общество # Сергей Хоменко # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

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