Минюст рассказал, каких партий точно не будет в Беларуси

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Вот скажите, если партия выступает против Конституции Республики Беларусь, она достойна быть зарегистрированной или существовать? Я полагаю, что нет. Если партия финансируется из бюджета другого государства или юридического лица, находящегося за пределами Республики Беларусь, она чьи интересы защищает, народа Республики Беларусь или тех, кто ее финансирует?

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