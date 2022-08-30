«Мы это уже упустили». Лукашенко рассказал, какими могли бы быть выборы Президента

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа дал Александр Лукашенко во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко: «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано». Читать здесь.

В развитие темы полномочий, которыми наделено ВНС, Президент высказал свое личное мнение, что, возможно, не все смелые шаги в этом направлении были сделаны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. Может быть, новое поколение, вы к этому придете, представители общественных партий. Я изучал систему партийного строительства и выборности выборных органов по всему миру. Мы зря не рискнули предложить людям избирать органы власти, особенно Президента, на Всебелорусском народном собрании. Посмотрите в Китае. Все-таки политика и партийная деятельность и прочее – это тоже профессиональная работа. Что у нас, семь с лишним миллионов, сколько у нас там избирателей, они что, так погружены во все эти процессы, чтобы осознанно где-то определяться? Все-таки это профессионалы. И вот весь срез общества профессионально-политический был бы на Всебелорусском народном собрании. Вот мы где-то проявили слабость. Я побоялся того, что право у народа отберем.

А я сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. Пережили бы это. Но мы спокойно бы работали. А парламент избирали бы по округам, как и избирали. Но мы это уже упустили. Это не катастрофа. Будет необходимость – мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться. Потому что второй нюанс был в том, что начнут меня обвинять, вот я боюсь народа, хочу держаться за кресло, народа боюсь, соберу своих и они меня изберут снова Президентом. Никогда у меня не было такой цели. Нет и никогда не будет. Мы уже близкие люди, вам скажу: я уже наелся президентства вот так.