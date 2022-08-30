Сергеенко: «Останутся те партии, которые что-то из себя представляют и о которых знают наши граждане»

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа дал Александр Лукашенко во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регулирует развитие гражданского общества, второй – работу партий и общественных объединений в Беларуси.

Очевидно, что после введения изменений партийное поле станет уже. Но станет ли хуже от этого белорусам? Едва ли. Далеко не все партии работают. И во время совещания глава Администрации привел наглядный пример. В ситуации с гибелью зубров на границе из-за польской колючей стены о правах животных озаботились вовсе не «зеленые».

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Самое главное, на что направлено – на совершенствование деятельности и на качественную составляющую. Не партия просто так, бумажная партия, а за этим должны стоять конкретные люди, должна стоять конкретная работа по привлечению тех или иных людей в ряды партии. Соответственно – выработка программы. Конечно же, изменения будут. И тот предварительный анализ, который проведен, показывает, что, наверное, партийное поле будет несколько уже. Зато останутся те партии, которые что-то из себя представляют и о которых знают наши граждане. О многих партиях-то и не знают.