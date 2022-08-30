На 25% больше. Как витебским аграриям удалось превзойти результаты уборочной 2021-го?

Новости Беларуси. Четыре района Витебской области завершили уборку зерновых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Регион приближается к финишу в этой нелегкой гонке. Осталось убрать меньше 10 % площадей. В уборочную аграрии продемонстрировали свой потенциал. Миллион тонн зерна уже в закромах, что редкость для Витебской области. Наш корреспондент Виктор Пралич продолжит.

Виктор Пралич, корреспондент:

Если утром в сводке облсельхозпрода фигурировало 50 сельхозорганизаций, закончивших уборочную кампанию, то к вечеру цифра выросла до 80. Жатву-2022 заканчивают регионами. Поля Дубровенского района. Эти комбайны выстроились на финишную полосу хлебной нивы.

Более двух недель тяжелого, но такого важного для многих труда уже позади. Аграрии севера страны в 2022 году не только оправдали, но даже превзошли ожидания. Несмотря на то, что убрано более 90 % площадей, намолот уже составил миллион тонн зерна.

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Площади увеличены практически на 40 тысяч. И, конечно, технология. Технологию с каждым годом все повышаем. В этом году больше минеральных удобрений было внесено. Практически полностью проведена химзащитная работа. Технология, погода, труд.

Жатва – особое время для аграриев. Каждый год страда проходит по-своему. Эта удивила, признаются комбайнеры. Повезло и с погодой, и с урожайностью. За 11 сезонов работы на хлебных полях Андрею Шендрику и его помощнику Михаилу Дроботу удалось собрать рекордные почти 3 000 тонн зерна.

Андрей Шендрик, механизатор сельхозпредприятия «Якубово-Агро»:

Нормально намолотили. Погода позволяла, поэтому молотили. Работали допоздна. Ночами работали. Пересядем на другую технику. Будем «химичить». До зимы еще очень много работы.

Дмитрий Дробот, помощник механизатора сельхозпредприятия «Якубово-Агро»:

Для меня это первая уборочная, и она удалась. Я удивлен, что мы за первую уборочную столько намолотили. Приходил на практику, позвали на комбайн. Я согласился. Не зря согласился, понравилось. Водитель Александр Батян ежедневно совершал от 10 рейсов с новым урожаем. Бывало и больше. Все зависело от расстояний, количества комбайнов. Говорит, иногда чуть ли не до рассвета занимались отвозом зерна. Все понимали важность кампании.

Александр Батян, водитель сельхозпредприятия «Якубово-Агро»:

35-я уборочная. Много лет на этой машине перевозил 3 800, 3 900, 4 000. Один год 5 000. И в этом году то же самое. Секрета здесь нет никакого. Просто трудолюбие!