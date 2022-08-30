Прямой эфир

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»

30 августа 2022 16:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый регулирует развитие гражданского общества, второй – работу партий и общественных объединений в Беларуси. Александр Лукашенко сразу отметил, что в связи с рассмотрением соответствующих законопроектов будет жесткая критика как с одной стороны, так и с другой. Но так или иначе многопартийность в стране будет развиваться.

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»-1

Алена Сырова, политический обозреватель:
Давайте смотреть правде в глаза. После февральского референдума и принятия обновленной Конституции, главной фишкой которой стало придание особого статуса Всебелорусскому народному собранию, особых обсуждений вытекающих, в том числе, отсюда законопроектов мы как-то не заметили. Фокус сместился на внешний контур, но это не значит, что работа на внутреннем не велась. О ее результатах сегодня доложили главе государства.

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»-4

Александр Лукашенко опередил желающих покритиковать как со стороны лояльных, так и нелояльных к власти, объяснив, почему сейчас, когда, казалось бы, не время структурировать общество, а удобный момент, чтобы объединить его вокруг одного-двух человек, мы уже привычно идем по другому (не  очевидному) пути. Разумеется, что оппонентам не будет достаточно демократии. О ней Александр Лукашенко тоже скажет, но чуть позже, по ходу совещания.

Лукашенко: «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано». Подробнее здесь.

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»-7

Что касается работы партий. Контроль за тем, чтобы не натворили ошибок, помимо Минюста, на себя возьмет ВНС. Это логично – собрание определяет вектор движения страны на ближайшее время, и те, кто не согласен с ним, могут поискать другой, но не в статусе партии в Беларуси.

Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всебелорусское народное собрание определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры этого курса, который будет там определен, все придерживаться. Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках.

В противном случае опять одни будут тянуть на запад, другие – на восток, третьи – на юг или север: Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия. Да, не одна партия – несколько, но придерживайтесь вот этого курса. Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными, пожалуйста, но курс должен быть определен. Это просто мои размышления.

# Государственная политика # Алена Сырова # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергеенко: «Останутся те партии, которые что-то из себя представляют и о которых знают наши граждане»
30 августа 2022 16:41

Сергеенко: «Останутся те партии, которые что-то из себя представляют и о которых знают наши граждане»

Пустовой: в топку англосаксонских интересов брошена вся Европа, Беларусь на острие
28 августа 2022 17:31

Пустовой: в топку англосаксонских интересов брошена вся Европа, Беларусь на острие

Гигин: «Если мы посмотрим на историю Союзного государства… Что, оно ущемляет независимость России и Беларуси?»
28 августа 2022 17:07

Гигин: «Если мы посмотрим на историю Союзного государства… Что, оно ущемляет независимость России и Беларуси?»