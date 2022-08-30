Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый регулирует развитие гражданского общества, второй – работу партий и общественных объединений в Беларуси. Александр Лукашенко сразу отметил, что в связи с рассмотрением соответствующих законопроектов будет жесткая критика как с одной стороны, так и с другой. Но так или иначе многопартийность в стране будет развиваться.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Давайте смотреть правде в глаза. После февральского референдума и принятия обновленной Конституции, главной фишкой которой стало придание особого статуса Всебелорусскому народному собранию, особых обсуждений вытекающих, в том числе, отсюда законопроектов мы как-то не заметили. Фокус сместился на внешний контур, но это не значит, что работа на внутреннем не велась. О ее результатах сегодня доложили главе государства.

Александр Лукашенко опередил желающих покритиковать как со стороны лояльных, так и нелояльных к власти, объяснив, почему сейчас, когда, казалось бы, не время структурировать общество, а удобный момент, чтобы объединить его вокруг одного-двух человек, мы уже привычно идем по другому (не очевидному) пути. Разумеется, что оппонентам не будет достаточно демократии. О ней Александр Лукашенко тоже скажет, но чуть позже, по ходу совещания. Лукашенко: «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано». Подробнее здесь.

Что касается работы партий. Контроль за тем, чтобы не натворили ошибок, помимо Минюста, на себя возьмет ВНС. Это логично – собрание определяет вектор движения страны на ближайшее время, и те, кто не согласен с ним, могут поискать другой, но не в статусе партии в Беларуси.