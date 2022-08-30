Лукашенко о партиях Беларуси: «Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными»
Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа Александр Лукашенко дал во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый регулирует развитие гражданского общества, второй – работу партий и общественных объединений в Беларуси. Александр Лукашенко сразу отметил, что в связи с рассмотрением соответствующих законопроектов будет жесткая критика как с одной стороны, так и с другой. Но так или иначе многопартийность в стране будет развиваться.
Алена Сырова, политический обозреватель:
Давайте смотреть правде в глаза. После февральского референдума и принятия обновленной Конституции, главной фишкой которой стало придание особого статуса Всебелорусскому народному собранию, особых обсуждений вытекающих, в том числе, отсюда законопроектов мы как-то не заметили. Фокус сместился на внешний контур, но это не значит, что работа на внутреннем не велась. О ее результатах сегодня доложили главе государства.
Александр Лукашенко опередил желающих покритиковать как со стороны лояльных, так и нелояльных к власти, объяснив, почему сейчас, когда, казалось бы, не время структурировать общество, а удобный момент, чтобы объединить его вокруг одного-двух человек, мы уже привычно идем по другому (не очевидному) пути. Разумеется, что оппонентам не будет достаточно демократии. О ней Александр Лукашенко тоже скажет, но чуть позже, по ходу совещания.
Лукашенко: «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано». Подробнее здесь.
Что касается работы партий. Контроль за тем, чтобы не натворили ошибок, помимо Минюста, на себя возьмет ВНС. Это логично – собрание определяет вектор движения страны на ближайшее время, и те, кто не согласен с ним, могут поискать другой, но не в статусе партии в Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Всебелорусское народное собрание определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры этого курса, который будет там определен, все придерживаться. Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках.
В противном случае опять одни будут тянуть на запад, другие – на восток, третьи – на юг или север: Мы будем телепаться, относительно небольшая страна с небольшим населением, и не будем знать, куда нам идти. И вообще можем пойти в обратную сторону. Поэтому генеральная линия. Да, не одна партия – несколько, но придерживайтесь вот этого курса. Вы можете более либеральными быть, а вы – более консервативными, пожалуйста, но курс должен быть определен. Это просто мои размышления.