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​Прокурор запросил для Федуты, Костусёва и Зенковича по 12 лет лишения свободы

30 августа 2022 16:51
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Новости Беларуси. Минский областной суд продолжает рассмотрение уголовного дела о попытке государственного переворота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Прокурор запросил для Федуты, Костусёва и Зенковича по 12 лет лишения свободы-1

30 августа гособвинитель выступил в прениях сторон и попросил назначить всем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы. Организаторам мятежа – Юрию Зенковичу, Александру Федуте и Григорию Костусеву – по 12 лет. Еще двоим обвиняемым, Денису Кравчуку и Ольге Голубович, которым инкриминируют активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, – по три года лишения свободы.

​Прокурор запросил для Федуты, Костусёва и Зенковича по 12 лет лишения свободы-4

Напомним, фигурантов дела задерживали в Москве и Минске в апреле 2021 года. По версии следствия, они планировали военный переворот, а также покушение на Президента Беларуси.

# Судебная система Беларуси # общество # Юрий Зенкович # Александр Федута # Григорий Костусев # Денис Кравчук # Ольга Голубович # Фотофакт

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