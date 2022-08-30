​Прокурор запросил для Федуты, Костусёва и Зенковича по 12 лет лишения свободы

30 августа гособвинитель выступил в прениях сторон и попросил назначить всем фигурантам дела наказание в виде лишения свободы. Организаторам мятежа – Юрию Зенковичу, Александру Федуте и Григорию Костусеву – по 12 лет. Еще двоим обвиняемым, Денису Кравчуку и Ольге Голубович, которым инкриминируют активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, – по три года лишения свободы.