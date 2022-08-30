Лукашенко: «Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано»

Новости Беларуси. Заниматься партийным строительством и совершенствованием гражданского общества надо исходя из нашей реальности. Такое поручение 30 августа дал Александр Лукашенко во время совещания, посвященного ряду законопроектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый регулирует развитие гражданского общества, второй – работу партий и общественных объединений в Беларуси. По сути, это обсуждение – продолжение конституционного процесса, а также проверка поставленных Президентом задач. Но прежде, чем начать разговор, глава государства отметил: рассматриваемые темы будут восприняты со стороны и с долей критики. Во-первых, потому что ввиду разразившегося «мирового шторма» на этом фоне, казалось бы, наоборот стоит объединяться и идти к общей цели, а развитие партийного строительства все же подразумевает создание новых центров силы. Во-вторых, в случае принятия законопроектов критиковать будут и по поводу недостаточной демократичности, за то, что создается своего рода особая политическая система общества. Но так или иначе многопартийность в стране будет развиваться. Главное требование Президента – все преобразования должны быть соразмерны с реальностью. К слову, сегодня в стране насчитывается 15 политических партий, около 300 тысяч общественных объединений. Среди крупных – хорошо известные «Белая Русь», БРСМ, Объединение ветеранов, Союз женщин и Федерация профсоюзов. К слову, в составе последней – более четырех миллионов человек.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в свое время до принятия Конституции, и в Конституции отразили это. Мы обещали нашему обществу, что мы эти вопросы будем решать. Обещали – надо выполнять. Вроде и Конституцию принимали не вовремя. Нас критиковали за это наши сторонники, что надо от этого отказаться, люди не готовы. А оказалось, что люди не глупее, а умнее нас. Конституцию поддержали, мы приняли, процесс конституционной реформы укрепил наше общество, а не разобщил. Поэтому, если обещали, надо делать. Думаю, что несмотря на сложности и внутреннего характера (не надо упрощаться), и внешнего, мы спокойно пройдем этот этап. Надо исходить из наших реалий. И формировать эти направления партийного строительства, гражданского общества, исходя из наших реалий. Не надо ничего выдумывать, не надо далеко бежать на перспективу, далеко забегать вперед. Потому что не знаем, что будет завтра, не знаем, какой будет мир. Что касается партий они уже сегодня если не существуют, то уже вырисовались на горизонте. Мы видим их будущее. Поэтому тут тоже мудрить ничего не надо при регистрации, скажем откровенно. Поэтому надо исходить из реалий этого дня.

Процесс будет развиваться, мы также будем совершенствовать партийное строительство и свое гражданское общество. То есть строго приземлиться и не отрываться от земли. Это для нас сегодня самое главное, чтобы не уйти в сторону и не натворить ошибок. Вы знаете, мы все-таки будем предъявлять какие-то требования при регистрации и деятельности, особенно партий. Какие это должны быть требования? Как определить, правильно действуют партии или нет? У нас прекрасная есть организация – Всебелорусское народное собрание. Там будут представлены и политические партии, и гражданское общество. ВНС определит контуры нашего будущего, ту колею, по которой будет двигаться государство. Присутствовать будут все. И будьте добры все этого курса, который будет там определен, придерживаться. Ушли влево, вправо – партия или общественное движение должно быть ликвидировано. Только так мы можем удержать страну в какой-то колее, в каких-то рамках.