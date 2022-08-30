В Брестской области приступили к массовой уборке кукурузы. Какие планы на урожай-2022?

Новости Беларуси. В Брестской области приступили к уборке кукурузы. Техника в полях во всех районах, за исключением северных. Наращивать темпы уборки аграриев подталкивает погода – августовская засуха уже повлияла на влажность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для Беларуси кукуруза была и остается стратегической культурой, так как обеспечивает кормами животноводство. В стране под янтарь полей отвели свыше миллиона гектаров.

Из этого початка получатся прекрасные семена, потому что она дозрела.

Семеноводство – процесс тонкий. Отцовскую и материнскую линии высевают рядом ради опыления, а потом убирают на семена родительскую форму. В хозяйстве «Видомлянское» Каменецкого района возделывают гибрид «Полесский-212» на площади 230 гектаров. Белорусские семена кукурузы составляют высокую конкуренцию на внутреннем рынке. В первую очередь из-за выносливости и адаптивности. Западноевропейские гибриды на песчаных почвах горят, а белорусские позволяют получить до 60-70 центнеров с гектара. 70 % семян этого гибрида в Брестской области родом с полей «Видомлянского».

Александр Русецкий, заместитель директора по растениеводству сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Мы заточены на этот гибрид и прекрасно с ним лет 7-8 все тонкости изучили, технологию высева: когда сеять, когда проводить обработки, когда убирать – эти все тонкости изучены за много лет. Неплохой сорт, у нас по хозяйству процентов 90 именно на силос, это «Полесский-212». Он эластичный, в наших условиях прекрасно себя показывает.

В Беларуси под кукурузу отвели более миллиона гектаров. Из них семенами белорусского производства засевается порядка 60 %. А доля среди силосных гибридов отечественных семян составляет и вовсе порядка 80-90 %.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Кукурузу на семена убирают не самым обычным образом. Это специальный комбайн, который сохраняет початок нетронутым, чтобы затем на кукурузокалибровочном заводе смогли получить каждое зернышко. Янтарная культура – стратегическая для Беларуси, в особенности для южных регионов, и составляет основу корма буренок. Для семеноводства в Брестской области отвели более 3 тысяч гектаров. Весь урожай попадает напрямую на переработку, где получают качественный материл для будущей посевной.

Михаил Страпко, директор сельхозпредприятия «Видомлянское»:

Более 110 центнеров мы получаем сегодня урожай початков. Это хороший результат, он чуть-чуть ниже прошлого года. Но очень выполненные и красивые семена. Сейчас очень важно импортозамещение, особенно в прошлом, а в этом году – особенно, естественно, надо убрать качественно каждое зернышко, чтобы получить максимум семян.

Из-за аномальной засухи прогнозы Европейского союза по урожаю зерновой кукурузы в 2022 году – недобор 16 % валового объема. И это скорее оптимистичный взгляд, а потому белорусские аграрии уже компенсируют августовскую засуху, наращивая темп уборки сперва на силос. В урожае зерна кукурузы сомневаться аграриям тоже не приходится. В 2021 году Брестская область достигла исторического максимума.