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Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?

06 декабря 2021 19:23
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Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.  

Алена Сырова, СТВ:  
Начнем с цитаты, которую на неделе произнес Остин Ллойд. Министр обороны США заявил о том, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Конечно, потом стали оправдываться, что это была всего лишь оговорка. Но, как говорится, оговорочка по Фрейду.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Скажите, пожалуйста, это оговорка либо западный мир живет с ощущением того, что Советский Союз не умер, если целый министр обороны США призывает Советский Союз не нападать на Украину?  

Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?-1

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:  
Вряд ли это оговорка. Как вы сказали, это оговорка по Фрейду. Я думаю, что в восприятии Запада мы все равно остаемся Советским Союзом.  

Алена Сырова:  
А кто мы? Вот тоже интересно?  

Сергей Дик:  
Прежде всего, я думаю, они подразумевают под Советским Союзом Россию и нашу страну.  

Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Они сюда включают всех тех, на кого они не могут влиять, на чьи правительства не могут влиять. Там, где правительства захвачены, как в Украине, в Прибалтике, поэтому страной руководят американцы.  

Кирилл Казаков:  
То есть наше Союзное государство это для них… Когда они слышат слово «Union», у них сразу же включается СССР.  

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# Международная политика # общество # Алена Сырова # Остин Ллойд # Кирилл Казаков # Сергей Дик # Сергей Клишевич # Фотофакт

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