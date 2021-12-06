Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Алена Сырова, СТВ:
Начнем с цитаты, которую на неделе произнес Остин Ллойд. Министр обороны США заявил о том, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Конечно, потом стали оправдываться, что это была всего лишь оговорка. Но, как говорится, оговорочка по Фрейду.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Скажите, пожалуйста, это оговорка либо западный мир живет с ощущением того, что Советский Союз не умер, если целый министр обороны США призывает Советский Союз не нападать на Украину?
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:
Вряд ли это оговорка. Как вы сказали, это оговорка по Фрейду. Я думаю, что в восприятии Запада мы все равно остаемся Советским Союзом.
Алена Сырова:
А кто мы? Вот тоже интересно?
Сергей Дик:
Прежде всего, я думаю, они подразумевают под Советским Союзом Россию и нашу страну.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они сюда включают всех тех, на кого они не могут влиять, на чьи правительства не могут влиять. Там, где правительства захвачены, как в Украине, в Прибалтике, поэтому страной руководят американцы.
Кирилл Казаков:
То есть наше Союзное государство это для них… Когда они слышат слово «Union», у них сразу же включается СССР.
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Это не СССР. Какую роль сыграло СНГ при разрешении международных конфликтов и в чём его особенность?