Минобороны США заявил, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Оговорка ли это?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Алена Сырова, СТВ:

Начнем с цитаты, которую на неделе произнес Остин Ллойд. Министр обороны США заявил о том, что лучший для них расклад – не допустить нападения Советского Союза на Украину. Конечно, потом стали оправдываться, что это была всего лишь оговорка. Но, как говорится, оговорочка по Фрейду.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Скажите, пожалуйста, это оговорка либо западный мир живет с ощущением того, что Советский Союз не умер, если целый министр обороны США призывает Советский Союз не нападать на Украину?