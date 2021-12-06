«Всё он знал». Щёкин о ситуации, когда Шушкевич ехал подписывать договор о распаде СССР
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я даже не знаю, что было бы, если бы последняя версия, Союз суверенных государств в виде конфедерации, оказалась на месте СНГ. Я даже не знаю, как бы это было.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Проблема заключается в том, о чем вы сегодня поднимали очень важный вопрос – цивилизационный и ментальный разлом. Сегодня Президент на совещании затронул очень интересную тему – относительно предательства внутри общества. Давайте вспомним: тот же Шеварднадзе, Гамсахурдия. Все они, к сожалению, оказались продажными для своей нации.
Кирилл Казаков:
Я, например, читал биографию и некоторые мемуары тех, кто подписывал Беловежские соглашения. Так вот, и Кравчук, и Шушкевич говорили о том, что они ехали в Беловежскую пущу, не зная, что это будет такая история. И когда приехал Ельцин, он тогда конкретно сказал, что давайте подпишем именно это.
Николай Щекин:
Зная, кто такой Шушкевич, это глава государства, по большому счету, я никогда не поверю, чтобы глава государства ехал на своей территории, не зная, что там будет. Тем более пуская Ельцина на свою территорию. Все он знал. Другой вопрос, что он решил, наверное, войти в историю, но вляпался, к сожалению. В данном случае очень многое зависит от лидера. Посмотрите, когда мы строили Союзное государство, помните, как его торпедировали? Тот же Чубайс, Березовский, которые развалили этот Советский Союз. Тот же Ельцин. Но ведь только принципиальность и где-то жесткость Лукашенко позволили создать условия для этого Союзного государства. Но почему создали? Он отлично понимает. Что православные страны… Посмотрите, месяц назад Варфоломей был у Байдена, решали вопрос, как сделать автокефальную церковь на территории Беларуси. Это что, не ментальный разлом?
Кирилл Казаков:
А она нам нужна, эта автокефальная церковь?
Николай Щекин:
Нет. Она, конечно, не нужна. Но дело в том, что это как раз корень. Если его подрубить, нашей страны не будет и Союзного государства. Здесь СНГ сыграло огромную роль историческую, фронтальную. Понятие «советский человек» осталось? Осталось. Советская культура осталась? Осталась.
Кирилл Казаков:
Советские ГОСТы в продуктах.
Николай Щекин:
Многие сейчас в Европе, как это ни странно, к этим ГОСТам идут и к этим механизмам взаимодействия между отраслями экономики. Разве энергетическая система, которая сейчас в Европе выстраивается, не построена на примере Советского Союза? Она как раз и сделана таким образом. Поэтому и СНГ, и Союзное государство – разноскоростные, не разноскоростные – это историческая необходимость. Она сохранила нам жизнь, как минимум, нашим нациям.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Постоянной комиссии по международным делам, кандидат физико-математических наук:
СНГ стало основной, на которой сформировались ОДКБ, Таможенный союз, Союзное государство и ЕврАзэЭС. Это очень важные организации государств, которые решают от военно-политических до экономических проблемы. Это очень важно.
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