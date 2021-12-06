Николай Щёкин: «Что с Югославией стало? Просто удавили. Что с Украиной? Проутюжили. Вот вам и конкуренция экономическая»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Смотрите, Украина. С каким потенциалом она вышла из Советского Союза? А-ля Франция? Что случилось с Украиной за последние 3, 4, 5 лет?

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

По экономическому развитию 1990-й год: на первом месте Германия, на втором Украина, на третьем Франция, на четвертом – Югославия. Что с Югославией стало? Просто удавили. Что с Украиной? Проутюжили. Вот вам и конкуренция экономическая. Беларусь небольшая, но, как это ни странно, она со своим потенциалом оказалась конкурентоспособной. Кирилл Казаков:

Значит, развал Советского Союза – это колонизация? Николай Щекин:

Это колонизация. Это прямая и нравственная, и экономическая колонизация. Кирилл Казаков:

Мы сейчас отбиваемся, чтобы не превратиться в колонию. Либо в государство лимитрофа между двумя большими союзами. Николай Щекин:

Из нас попытались сделать колонию или бензоколонку, как из России. В Беларуси единственный кто оставил вот этот промышленный потенциал. И вот сейчас, действительно, все говорили, вот старые предприятия, помните, как Президента в 1990-х годах уговаривали, пытались буквально его сломать, продай ты БелАЗ, продай ты МАЗ, все остальное, но представьте, насколько интуиция у Президента сыграла, да? Это что будет через 10-20-30 лет? Да мы были бы не просто в нищете, хуже, чем Украина, потому что здесь развалить Беларусь намного проще, потому что здесь монолитность с одной стороны. Ну вы знаете, что все зависит от лидера. Поэтому в этом плане 30 лет мы в рамках СНГ, в рамках Союзного государства проводили импортозамещение, уникальная программа, возрождение развития села, уникальная программа. Кстати, Россия потом пошла по нашему пути и сейчас идет. И именно это в рамках СНГ нам позволило потенциал свой нарастить и не просто остаться на месте. Посмотрите, за этот год сколько процентов ВВП, а все остальные страны в каком состоянии? Мы уже не говорим о медицине.