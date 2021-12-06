«10 лет назад мы даже не могли об этом подумать». Что изменилось в политике Беларуси и России за последние годы?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Алена Сырова, СТВ:

Ну, вот смотрите, когда Беларусь объединяется с Россией, когда мы говорим о том, что у нас Союзное государство, когда мы говорим о том, что мы хотели бы видеть с нами всех тех, кто также заинтересован, все те государства, которые также заинтересованы развиваться вместе, звучат упреки и звучит риторика о том, что Россия пытается возродить Советский Союз.

Николай Щекин:

Это неправда. Вы знаете, просто надо понимать одну простую вещь. У России по своей природе ментально всегда будет имперское мышление, это империя. Алена Сырова:

Вот и говорят, собирают земли. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:​​​​​​​

Так почему у Президента Лукашенко получается грамотно с Россией выстраивать взаимоотношения, а у других нет? Потому что Президент понимает эту специфику России, что надо очень гибко подходить к интересам России. Россия очень непростая страна, она не просто огромна территориально. Посмотрите, сколько времени Путину понадобилось, чтобы привести хотя бы структуру управления в порядок. Нашему Президенту понадобилось 5 лет с принятием Конституции на референдуме. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:​​​​​​​

Зато первому президенту России всего за два года удалось все развалить. Николай Щекин:

Это да, но вспомните, как Ельцин относился к нашей стране. Что он вытворять буквально с нашим Президентом пытался, и с нашей республикой. Как вытаскивали из нас все практически. Даже договоренность по валюте. Помните, Президент Лукашенко в своем интервью рассказывал, что по валюте договорились, а на следующий день – раз – и Россия вводит свою валюту. Что нам пришлось сделать?