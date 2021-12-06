«10 лет назад мы даже не могли об этом подумать». Что изменилось в политике Беларуси и России за последние годы?
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Алена Сырова, СТВ:
Ну, вот смотрите, когда Беларусь объединяется с Россией, когда мы говорим о том, что у нас Союзное государство, когда мы говорим о том, что мы хотели бы видеть с нами всех тех, кто также заинтересован, все те государства, которые также заинтересованы развиваться вместе, звучат упреки и звучит риторика о том, что Россия пытается возродить Советский Союз.
Николай Щекин:
Это неправда. Вы знаете, просто надо понимать одну простую вещь. У России по своей природе ментально всегда будет имперское мышление, это империя.
Алена Сырова:
Вот и говорят, собирают земли.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Так почему у Президента Лукашенко получается грамотно с Россией выстраивать взаимоотношения, а у других нет? Потому что Президент понимает эту специфику России, что надо очень гибко подходить к интересам России. Россия очень непростая страна, она не просто огромна территориально. Посмотрите, сколько времени Путину понадобилось, чтобы привести хотя бы структуру управления в порядок. Нашему Президенту понадобилось 5 лет с принятием Конституции на референдуме.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Зато первому президенту России всего за два года удалось все развалить.
Николай Щекин:
Это да, но вспомните, как Ельцин относился к нашей стране. Что он вытворять буквально с нашим Президентом пытался, и с нашей республикой. Как вытаскивали из нас все практически. Даже договоренность по валюте. Помните, Президент Лукашенко в своем интервью рассказывал, что по валюте договорились, а на следующий день – раз – и Россия вводит свою валюту. Что нам пришлось сделать?
Кирилл Казаков:
Вводить свою валюту.
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Сценария, конечно, создания вообще всего организационного, внутреннего механизма СНГ не было полноценного, вот. Но это все равно не сценарии, как мы говорим иногда, развода. Сценарий поиска взаимоотношений. И это отнюдь не так просто, как кажется, вот два президента, остальные ничего не понимают. Ничего подобного. Азиатские президенты понимают, где они находятся. И поумнее, может, других каких-то президентов. И очень мудрые, и ситуация не везде такая, где у кого есть нефть, газ, и попробуйте, вот вы говорите, высокообразованная подготовленная рабочая сила в Беларуси, не сравнишь с Таджикистаном просто так. Потому что так не было никогда. Но сегодня я прекрасно понимаю, что мы и сотрудничаем, взаимодействуем, становясь значительно сильнее за счет того, что есть в этих странах. Вот в России нет рабочей силы. Чем мы занимаемся? Мы занимались торговлей внешней, мы пытались рынок открыть без пошлин, затем занимались немножко инвестициями. Сейчас занимаемся рынком труда, в эти месяцы. Ничего этого не было. Вот 30 лет, а мы только сегодня реально занимаемся рынком труда, в той формальной вот ипостаси, в которой должен быть рынок. Сегодня взял 100 тысяч, завтра не знаешь, где они бегают. А то, что хотим положить основу регулируемого рынка. Да, капиталистического типа, понятно. Но рынка.
Алена Сырова:
То есть какую-то законодательную базу? Язык русский?
Алексей Сазонов:
Это то, что как элемент того, что полезное есть во всем развиваемом.
Николай Щекин:
Правильно говорят, просто это очень непростой путь, пошаговый, поэтапный. И то, что сейчас занимаются рынком труда, 10 лет назад мы даже не могли об этом подумать. Вы представляете, какой процесс надо для СНГ, чтобы совместить многие вещи.
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