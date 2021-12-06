Это не СССР. Какую роль сыграло СНГ при разрешении международных конфликтов и в чём его особенность?
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это сыграло свою историческую роль в том, что мы сегодня находимся вместе и у нас есть такие интеграционные структуры, как Союзное государство, ОДКБ. Вместе с тем мы видим, что нас жизнь подталкивает и лидеры мощные, которые уже сформировались. Мы тоже всего лишь 30 лет как независимые. У нас не было никогда своего государства, как и у многих стран постсоветского пространства. Нам СНГ дало возможность набрать силы. Даже на примере ситуации на афганско-таджикской границе. Мы сегодня вместе решаем эту проблему. Нам удалось избежать кровопролития. А если бы лет 10-15 назад, когда был еще этот раздрай? Вряд ли мы бы этого избежали. Там бы сегодня была война. Мощь, безусловно, есть, но СНГ – это прародитель тех структур, на которые мы сегодня опираемся. И он свою роль сыграл. Вместе с тем действовать сегодня нужно значительно жестче. Если мы не активизируемся, в том числе на площадке СНГ, в рамках тех договоренностей, которые есть, если мы не проведем ревизию всех решений…
Алена Сырова, СТВ:
А что значит «провести ревизию»?
Сергей Клишевич:
Тысячи решений принято на площадках СНГ – договоров, соглашений. Их все надо посмотреть, что сегодня есть, что необходимо, чтобы можно было ускорить их действие, работу.
Алена Сырова:
Я уверена, что вам сейчас приведут тысячу и один пример.
Сергей Клишевич:
Так вот в чем вопрос. Говорили о том, что много делается. Безусловно, много. Но почему-то люди про это не знают. Нам нужно активизировать эту работу, чтобы молодежь была в курсе.
Алена Сырова:
Что вы можете назвать главным достижением?
Алексей Сазонов, директор Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ:
Я хочу, чтобы вы все-таки давали отчет. Это не СССР. Тут можно считать 8-10 государств. И надо понимать, что это суверенные государства – ключом, звонком или кнопкой вы свои желания не выполните. И все это очень мобильно и демократично, эластично действует в разных областях. Оно работает не только в том, что вы сказали. Возьмите даже ковид. С одной стороны, соглашусь, много документов, когда делать нечего будет, можно будет перешерстить, изучить, посмотреть. Но, в принципе, договоренности, которые работают сегодня, их тоже тысячи. Если бы этого не было, у нас была бы разруха по полной. И этот развод, смысла которого я не понимаю. Это было бы разводом. Сегодня это далеко не развод. Это продолжение жизни в новых формах. Мы делаем то, что можем.
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