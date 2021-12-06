Это не СССР. Какую роль сыграло СНГ при разрешении международных конфликтов и в чём его особенность?

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу « По существу » Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это сыграло свою историческую роль в том, что мы сегодня находимся вместе и у нас есть такие интеграционные структуры, как Союзное государство, ОДКБ. Вместе с тем мы видим, что нас жизнь подталкивает и лидеры мощные, которые уже сформировались. Мы тоже всего лишь 30 лет как независимые. У нас не было никогда своего государства, как и у многих стран постсоветского пространства. Нам СНГ дало возможность набрать силы. Даже на примере ситуации на афганско-таджикской границе. Мы сегодня вместе решаем эту проблему. Нам удалось избежать кровопролития. А если бы лет 10-15 назад, когда был еще этот раздрай? Вряд ли мы бы этого избежали. Там бы сегодня была война. Мощь, безусловно, есть, но СНГ – это прародитель тех структур, на которые мы сегодня опираемся. И он свою роль сыграл. Вместе с тем действовать сегодня нужно значительно жестче. Если мы не активизируемся, в том числе на площадке СНГ, в рамках тех договоренностей, которые есть, если мы не проведем ревизию всех решений…

Алена Сырова, СТВ:

А что значит «провести ревизию»?

Сергей Клишевич:

Тысячи решений принято на площадках СНГ – договоров, соглашений. Их все надо посмотреть, что сегодня есть, что необходимо, чтобы можно было ускорить их действие, работу.