Виктор Саевич: «Я абсолютно не разделяю оптимизм, что СНГ во многом сохраняет. Это только внешняя оболочка»

Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Это цивилизационный надлом либо это конкуренция чисто экономическая? Мы не пытаемся доказать, кто духовно богаче, а пытаемся понять, кто кого съест. Но у них колониальная политика, а мы пытаемся просто-напросто отстоять свое.

Виктор Саевич, магистр политических наук:

И то, и другое. Здесь идет и разлом по линии цивилизации, который шел многие века, даже больше тысячелетия. Всегда нашу восточнославянскую цивилизацию пытались и во время Киевской Руси, и Московского царства, и Российской империи, и Союза, и теперь разрушить. Раздавить, разграбить. На данном этапе во многом 1991 год, я считаю, – это самый черный год в истории человечества, особенно декабрь. Многое нашим врагам удалось. Я абсолютно не разделяю оптимизм, что СНГ во многом сохраняет. Это только внешняя оболочка. Дело в том, что СНГ прикрыло этот страшный раздрай. Кирилл Казаков:

Но оно играет свою роль. Я все-таки буду настаивать. СНГ – организация, которая позволяет нам ментально оставаться вместе. Виктор Саевич:

Может, в какой-то мере и позволяет. Но, с другой стороны, мы видим практически по всем республикам, внутри республик и между ними – прокатились тяжелые, кровавые войны. Приднестровье – Молдавия, Украина – Донбасс, Закавказье (постоянно пылает Карабах).