Виктор Саевич: «Я абсолютно не разделяю оптимизм, что СНГ во многом сохраняет. Это только внешняя оболочка»
Новости Беларуси. 8 декабря 1991 года в белорусских Вискулях подписали Беловежские соглашения. Они ознаменовали распад СССР и создание СНГ. В канун исторической даты на площадке ток-шоу «По существу» Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с экспертами обсудили политический и экономический фидбэк и оценили то, как строилась независимость.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Это цивилизационный надлом либо это конкуренция чисто экономическая? Мы не пытаемся доказать, кто духовно богаче, а пытаемся понять, кто кого съест. Но у них колониальная политика, а мы пытаемся просто-напросто отстоять свое.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
И то, и другое. Здесь идет и разлом по линии цивилизации, который шел многие века, даже больше тысячелетия. Всегда нашу восточнославянскую цивилизацию пытались и во время Киевской Руси, и Московского царства, и Российской империи, и Союза, и теперь разрушить. Раздавить, разграбить. На данном этапе во многом 1991 год, я считаю, – это самый черный год в истории человечества, особенно декабрь. Многое нашим врагам удалось. Я абсолютно не разделяю оптимизм, что СНГ во многом сохраняет. Это только внешняя оболочка. Дело в том, что СНГ прикрыло этот страшный раздрай.
Кирилл Казаков:
Но оно играет свою роль. Я все-таки буду настаивать. СНГ – организация, которая позволяет нам ментально оставаться вместе.
Виктор Саевич:
Может, в какой-то мере и позволяет. Но, с другой стороны, мы видим практически по всем республикам, внутри республик и между ними – прокатились тяжелые, кровавые войны. Приднестровье – Молдавия, Украина – Донбасс, Закавказье (постоянно пылает Карабах).
Кирилл Казаков:
Давайте скажем, то в 99 % случаев это внешнее воздействие.
Виктор Саевич:
В этом плане да. Я бы не сказал, что 99 %. Очень огромные эти так называемые элитки, которые образовались на разломе Советского Союза, которые всегда мечтали грабить, еще во времена СССР, что придет такое время, когда они начнут грабить свои же республики. Эта мечта сбылась. Поэтому эти войны – это не только извне. Они, конечно, извне инспирируются, но во многом это и внутреннее порождение этих противоречий. Поэтому я бы сказал так: неплохо, что СНГ есть, но СНГ не решит проблему. Проблему решит Союзное государство России и Беларуси. И все другие республики, если они не хотят погибнуть…
Кирилл Казаков:
Мы в этом направлении и движемся. Разные скорости интеграции.
Виктор Саевич:
Времени для разных скоростей уже нет. Сейчас время должно идти быстро, и все остальные республики должны войти в состав Союзного государства.
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